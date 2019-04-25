Rus denizaltı, Boğaz’dan geçti

Reuters haber ajansının servis ettiği fotoğraflarda Rusya'ya ait bir denizaltı, İstanbul Boğazı'ndan geçerken görüntülendi.

Rus donanmasına ait bir denizaltı bugün İstanbul Boğazı’ndan sessiz sedasız geçti. Kara Deniz Donanması bünyesinde bulunan Stary Oskol isimli denizaltının hangi görevle İstanbul Boğazı’ndan geçtiğine dair bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer Stary Oskol’un Akdeniz’e doğru yol aldığını açıkladı. 2016’daki deneme sürecinin ardından bu donanma için geliştirilen 6 denizaltıdan biri olmuştu. Dizel-elektrikli denizaltının sınıfındaki araçlar Suriye’de Kalibr füzeleri kullanarak görevlendirilmişti.

Vira Haber