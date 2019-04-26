Bodrum'dan dünyaya 'Esenyacht'

Yasin Kalafatoğlu , Türiye'nin en iyi yat ve tekne tersaneleri arasında gösterilen Esenyacht Tersanesi'nin dünü, bugünü ve yarını hakkında açıklamalarda bulundu.

Denizcilik sektöründe 10 yıl gibi bir sürede başarılarını katlayarak bugünlere gelen Esenyacht Tersanesi'nin özellikle yabanclar tarafından tercih edildiğini belirtti. Kalafatoğlu ürettikleri yatların sektörün uzmanları tarafından takdir gördüğünü açıkladı ve sözlerine şöyle devam etti:

2009 yılında Türk girişimci Kadir Esen tarafından Bodrum’da kurulan Esenyacht tersanenin ilk ürettiği süperyat, 2011 yılında tamamlanan 36 metre uzunluğundaki yelkenli Glorious oldu. Türk ahşap tekne imalatının en güzel örneklerinden birisi olan Glorious, yelkenlinin sonrasında, ikinci süperyatının üretimine 2012 yılında başladı.

Tasarımını Dykstra Naval’ın yaptığı 47,25 uzunluğundaki Troy isimli yelkenlinin inşası 2016 yılı sonlarında tamamlanarak teslim edildi. Esenyacht’ın Troy’daki başarısı yat endüstrinin uzmanlarından Gurit tarafından takdirle karşılandı.''

Bodrum –Türkiye merkezli, sektöründe genç bir firma olmasına rağmen tamamladığı ve imalat aşamasındaki yüksek standartlı projeleri ile yat sektöründe oldukça ses getirmiş ve kısa sürede performans, lüks ve yelken tutkunlarının dikkatini çekmeyi başaran EsenYacht , en son teknolojiyi sahada bulunan kalifiye ustalarla birleştirmede uzmanlaşmış. Tersane, çelik, alüminyum, kompozit malzemeler ve ahşapla çalışma konusunda eşit derecede usta. EsenYacht ayrıca tamir ve onarım çalışmalarının yanı sıra özel kabine işleri, boya ve metal işleri ve şirket içi deniz mimarisi ve mühendisliği sunuyor.

Vira Haber