Rus gaz şirketinin yurt dışı varlıklarına yönelik tedbir kalktı

Naftogaz'ın talebi ile Gazprom'un İngiltere, Galler, Hollanda ve Lüksemburg'daki varlıkları dondurulmuştu.

Gazprom, Naftogaz ile arasındaki anlaşmazlığın çözümü için Stokholm Tahkim Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda 2,9 milyar euro ödemiş ve Ukrayna üzerinden Avrupa'ya transit gaz geçişi için yeni bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşma sonrasında Ukrayna, Gazprom'a yönelik bütün davalarını ve taleplerini geri çekti.

Vira Haber