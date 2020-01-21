Rus gaz şirketinin yurt dışı varlıklarına yönelik tedbir kalktı
Rus doğal gaz devi Gazprom, Ukrayna devlet enerji şirketi Naftogaz'ın yaptığı başvuru ile bir kısım yurt dışı varlığına getirilmiş olan tedbirin, Naftogaz ile varılan anlaşma sonrası yapılan başvuru ile kaldırıldığını duyurdu.
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Naftogaz'ın talebi ile Gazprom'un İngiltere, Galler, Hollanda ve Lüksemburg'daki varlıkları dondurulmuştu.
Gazprom, Naftogaz ile arasındaki anlaşmazlığın çözümü için Stokholm Tahkim Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda 2,9 milyar euro ödemiş ve Ukrayna üzerinden Avrupa'ya transit gaz geçişi için yeni bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşma sonrasında Ukrayna, Gazprom'a yönelik bütün davalarını ve taleplerini geri çekti.
Vira Haber
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