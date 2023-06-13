Rusya'dan Ham Petrol Taşıyan İlk Gemi Pakistan'a Ulaştı

Başbakan Şahbaz Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Rusya’dan indirimli fiyattan alınan ham petrolün Karaçi’ye ulaştığını belirterek, petrol indiriminin yarın başlayacağını kaydetti.

Şerif, ham petrolün ulaşmasından duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, refah, ekonomik büyüme ve güç güvenliğine adım adım yürüdüklerini vurguladı.

Bu geminin Rusya’dan Pakistan’a ham petrol taşıyan birinci gemi olduğuna işaret eden Şerif, bunun Moskova ile İslamabad ortasında yeni bir alakanın başlangıcı olduğunu bildirdi.

ÖDEME, ÇİN YUANI İLE GERÇEKLEŞECEK

Pakistan, Rusya’ya ödemeyi Çin Bankası aracılığıyla yuan ile yapacak.

Pakistan, ham petrolün yüzde 70’ini ithal ediyor. İthal edilen ham petrol, rafine edilerek ülkenin muhtaçlığına nazaran kullanışlı eserlere dönüştürülüyor.

İslamabad, ham petrolü büyük oranda Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Kuveyt’ten ithal ediyor.

Petrol fiyatlarındaki global artışın akabinde Pakistan, ham petrol ithal kaynaklarını çeşitlendirmek için teşebbüslere başlamıştı.

Dünyanın en büyük ham petrol üreticileri ortasında yer alan Rusya, Pakistan’a indirimli fiyattan ham petrol temin etme teklifinde bulunmuştu.

Başkent İslamabad’da 3 gün süren Pakistan-Rusya Hükümetlerarası Ticaret, İktisat, Bilim ve Teknoloji Komitesi 8’inci Oturumu, 20 Ocak 2023’te tamamlanmıştı.

Pakistan Petrolden Sorumlu Güç Bakan Yardımcısı Musadık Mesud Malik, Pakistan’ın ham petrol gereksiniminin yüzde 35’ini Rusya’dan karşılayacağını belirtmişti.

Vira Haber