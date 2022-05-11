Rusya’nın Güney Limanında Türk Tahıl Gemisinde Yangın Çıktı

Rus basını, Rusya’nın Azak Denizi’ndeki Temryuk Limanı açıklarında demirleyen AKUA adlı gemide yangın çıktığını bildirdi.

Rus federal deniz taşımacılığı ajansı Rosmorreçflot’un yetkilileri, yangını gemi mürettebatının kendi olanakları ile söndürmeye çalıştıklarını, yardım talep etmediklerini ancak Rus makamlarının yardıma hazır olduğunu duyurdu.

Ajanslar, geminin mürettebatının Türk ve Hindistan vatandaşlarından oluştuğunu bildirdi. Yangının büyük bir tehlike yaratmadığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bir Türk mürettebatın yangın sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Geminin Alkarbon Enerji Madencilik tarafından işletildiği belirtildi. AIS haritasına göre AKUA, 8 Mayıs’ta Temryuk Limanı’ndan ayrıldı ve Temryuk Demir Bölgesi’ne demirledi.

Vanuatu bayraklı AKUA isimli gemi, 1989 yılında inşa edilmişti. 115.89 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğindeki 3332 DWT kapasiteye sahip gemi, tahıl yükünü Karasu Limanı’na getirecekti.