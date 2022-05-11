Piri Reis Üniversitesi’nden Savunma Sanayine ve Denizcilik Sektörüne Büyük Destek

Ülkemizin denizcilik temasıyla kurulan ilk üniversitesi olan Piri Reis Üniversitesi, üniversite-sektör iş birliğini güçlendiren projelerine devam ediyor. Piri Reis Üniversitesi Teknopark İktisadi İşletmesi ile Armelsan Savunma Teknolojileri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. arasında yapılan protokol ile gerçekleştirilen “Mayın Avlama Sonarı Bilimsel Danışmanlık ve Vinç Sistemi Tasarımı Destek Projesi” tamamlandı. Dört yıl süren ve yürütücülüğünü Prof. Dr. Oral Erdoğan’ın yaptığı projenin kapanış protokolü de yarın (11 Mayıs 2022 - saat 15:00‘da) İstanbul Tuzla’daki Sedef Tersanesi’nde gerçekleştirilecek.

Armelsan tarafından geliştirilen ve ülkemizin ilk yerli ve milli mayın avlama sonarı olan NUSRAT-1915, demirli ve dip mayınlarını tespit ve sınıflandırma yeteneğine sahip aktif sonar özelliğiyle öne çıkıyor. NUSRAT-1915, çift frekans bandında yayın yapabiliyor. Öncelikle mayın ve benzeri cisimleri uzak mesafelerden tespit edebilen sonar, daha yüksek frekanstaki sınıflandırma modunda ilgili cisimlerin operatör tarafından sınıflandırılabilmesi için gerekli desteği sağlıyor.

Proje ile üniversite-sanayi iş birliği kapsamında sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip know-how’ın üretildiğini ve tarafların karşılıklı olarak bu konuda tam anlamıyla mutabakata vardığını ifade eden Prof. Dr. Oral Erdoğan, 10 kişilik bir ekibin görev yaptığı projede ele alınan noktaları kısaca şöyle aktardı:

· Gemi süratinin sonar üzerinde oluşan kuvvetlere etkisi incelenerek operasyon esnasında gemi süratinin 12 knot yerine daha düşük bir sürat ile sınırlandırılması,

· Sonar anten yüzey yapısındaki detayların akışa kuvvet ve gürültü özelinde etkileri incelenmesi,

· Dövünme etkileri dolayısıyla oluşacak dinamik yüklerin hesaplanması, gemi üzerindeki optimum sonar pozisyonunun belirlenmesi ile ilgili parametrik çalışmaların yapılması,

· Tasarlanan anten, asansör sistemi ve bağlantı detaylarının akış analizleri.

Bunların yanı sıra direnç ve öz gürültü odaklı geometrik iyileştirmeler, motor kontrol simülasyonun hazırlanması ve sürücü sisteminin tasarlanması ile vinç üzerindeki elektrik motorların güçlerinin hesaplanması konularındaki çalışmaların da tamamlandığını dile getiren Prof. Dr. Oral Erdoğan, “Üniversitemizin sağladığı know-how sektörde kullanılıyor. Bundan çok mutluyuz. Sektör ve üniversite iş birliğini artıran projelerimize devam edeceğiz” dedi.