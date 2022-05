Kapt. Mustafa Can: “Denizcilerin Ruh Sağlığı Unutuluyor”

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) ile Denizcilik Psikolojisi Derneği tarafından düzenlenen, “Dalgalardan Daha Büyük Zorluklar olabilir mi?” başlıklı seminere katılan Kapt. Mustafa Can, gemilerin sağlığına odaklanan klas kuruluşları gibi çalışan ve denizcilerin ruh sağlığına yoğunlaşmış STK’ların hayata geçmesi gerektiğini söyledi.

Ehliyetleri alınıyor ama

Aynı zamanda üyesi olduğu Gemiadamları Disiplin Komisyonu toplantılarında, kaptanı öldüren gemicilerden, aşçıbaşını bıçaklayan yağcılara kadar onlarca vaka ile karşılaştıklarını hatırlatan Kapt. Mustafa Can, “unutulan” mürettebat psikolojisinin bir an önce masaya yatırılması gerektiğini söyledi. Suça karışan denizcilerin ehliyetlerinin alındığını fakat bu cezaların sürdürülebilir olmadığına dikkat çeken Can, gemilerin kondisyonuna odaklanan klas kuruluşları ile aynı mantıkla görev yapan ve denizcilerin psikolojisine yoğunlaşan STK'ların acilen kurulması gerektiğini söyledi.

Sürekli takip edilecek

Kapt. Mustafa Can, “Denizcilik Psikolojisi Derneği gibi uluslararası tanınırlığı elde edecek kuruluşların vereceği hizmetin maliyetini armatörler karşılayacak. Bu kuruluşlar, gemiye katılan olan mürettebatın, online üzerinden ikili görüşmeler de dahil olmak üzere, rutin kontrollerini yapacak ve psikolojik durumunu belirleyecek. Sigorta firmaları da bu kurumların verdiği raporlar doğrultusunda, sorunlu mürettebatı dünyanın neresinde olursa olsun gemiden indirecek” dedi. Kapt. Mustafa Can, Zafer Partisi olarak iktidara geldiklerinde Denizcilik Bakanlığı’nın Denizcilik Psikolojisi Daire Başkanlığı kuracaklarını sözlerine ekledi.