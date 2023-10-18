‘Rüzgar Santralleri Orta Anadolu'ya Yayılmaya Başlıyor’

Erden, TÜREB'in çevrimiçi düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de rüzgar santrallerinin Batı Anadolu'dan Türkiye geneline yayılmaya başladığını ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra sanayi bölgelerinin daha çok Orta Anadolu'ya kaydırılması için çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Erden, "Artık rüzgar enerjisi santralleri Orta Anadolu'ya yayılmaya başlıyor. Ülke içerisinde rüzgar santrali projeleri ve bu santrallere ihtiyaç arttıkça bir ekosistemin kurulacağını düşünüyoruz. Bu da ülke genelinde rüzgar santrallerinin artmasını tetikleyecektir. Şu an Ağrı'da bir santralin inşaatı bitmek üzere, çok yakın bir zamanda Bingöl'de de bir santralin inşası tamamlandı." diye konuştu.

Erden, deniz üstü (offshore) rüzgar türbinlerinin yapılması için ön hazırlıkların gerekli olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin söz konusu alanda dünyanın gerisinde kalmadığını söyledi.

Deniz üstü rüzgar türbinlerinin kurulumunun karadakinden farklı olduğuna dikkati çeken Erden, şöyle devam etti:

"Karada 10 farklı yatırımcı, rüzgar türbinin yapılabileceği bölgede ölçümlerini yapabilirken, denizlerde durum böyle değil. Denizde belirli izinlerin alınması gerekiyor. Denizdeki ölçüm karadaki ölçümün 15-20 katı maliyetli. Biz karada 35-40 bin avroya ölçüm yaparken, denizde bu milyon avro oluyor. Bu işlemler ölçümle de kalmıyor, söz konusu türbinlerin inşası için milyonlarca dolarlık bir ön hazırlık gerekiyor. Bunlar kamu gücü iradesiyle olur."

Erden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ziyareti sonrasında yenilenebilir enerjide işbirliği konusunun öne çıktığına işaret ederek, "Körfez ülkeleri ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde bazı süreçler başlayacak. Rüzgarda yenilenebilir enerji kaynak alanları bu anlaşmalara angaje edilecek. Fakat Türkiye'de deniz üstü rüzgar türbini kurulumu çalışmaları iki yıllık bir çalışma değil, en az iki yıl bu çalışmaların ön hazırlığı sürer. Biz aslında ilk türbinin bitirilmesi için asgari 3,5-4 yıl, normal koşullarda 4,5-5 yıllık bir süreci konuşuyoruz. Anlaşmalarla 3,5-4 yılın sonunda bu türbinleri Türkiye'de görmeye başlarız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Erden, TÜREB'in düzenleyeceği 12. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin 7-8 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.

Vira Haber