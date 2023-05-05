SAAM, Brezilyalı Starnav İle Anlaşma İmzaladı

SAAM CEO'su Macario Valdés, "Bu, SAAM tarihindeki en büyük işlemlerden biri ve römorkör endüstrisindeki liderliğimizi ilerletmeye devam etme stratejimizin bir parçası. Brezilya şirketimizin en büyük operasyonlarına ev sahipliği yapıyor ve bu anlaşmayla o ülkedeki en rekabetçi, en modern filolardan birine sahip olacağız." dedi.

Starnav, modern bir römorkör filosuna (hem liman hem de okyanus) ve yüksek Bollard Çekme ve Manevra Kabiliyetine sahip Hat İşleyicisine ek olarak, şu anda dünyanın en büyük ve en modern “Hi-Spec” PSV filolarından birine sahip olduğunu bildirdi.

Römorkör filosu, Santos, Rio de Janeiro, Itaguaí, Vitória, São Luis, Santarém, Vila do Conde, Paranaguá ve Rio Grande gibi Brezilya'nın ana limanlarında faaliyet göstermektedir ve 60 ila 80 ton çekme kapasitesine sahip güçlü ve modern gemilerden oluşuyor.

SAAM, halihazırda faaliyette olan 19 römorkörü ve inşaatın son aşamasında olan iki ek gemiyi satın aldığını açıkladı.

Yeni varlıklar entegre edildikten sonra SAAM Towage Brezilya, ülkedeki en büyük ve en verimli filolardan biri olan ve 19 Brezilya limanında faaliyet gösteren 69 gemiye sahip olacak.

Vira Haber