Negmar Ortaokulu’nun Temeli Atıldı

Yalova Tavşanlı’da hayata geçirilecek Negmar Ortaokulu’nun temeli 3 Mayıs Çarşamba günü düzenlenen törenle atıldı.

Eskihisar - Tavşanlı arasında, modern iskeleleri, son teknoloji feribotları, 130’un üzerinde uzman çalışan kadrosu ile 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren Negmar, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Yalova Tavşanlı’ya kazandırılacak Negmar Ortaokulu’nun temel atma törenine Yalova Valisi Muammer Erol, Ak Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Narlı Feribot Genel Müdürü Kemal Gündüz ve çok sayıda davetli katıldı.

“Geleceğin mimarları temelini attığımız bu okulda eğitimlerini tamamlayacak”

Törenin açılış konuşmasını yapan Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, “Geleceğin mimarları temelini attığımız bu okulda eğitimlerini tamamlayacaklar. Geleceğin Türkiyesi ve kalkınan Tavşanlı için bir dönüm noktasına şahitlik ediyoruz. Bir ülkenin kalkınması ancak eğitim ile mümkün olur. Negmar’a ve Negmar Denizcilik adına Mehmet Koç’a bu güzel hayırseverlikleri sebebiyle teşekkür ederim” dedi.

“Güçlü bir devlet ve muktedir bir millet olmamızın yolu eğitimden geçmektedir”

Negmar Narlı Feribot Genel Müdürü Kemal Gündüz, “Çok hayırlı ve anlamlı bir temel atma töreni vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Negmar Denizcilik tarafından gerçekleştirilecek olan Negmar Ortaokulu projesi kapsamında bu güzel beldede sizlerle buluşmaktan dolayı son derece mutluyum. İnşallah projenin tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerimiz gelişmiş bir okula sahip olacak. Güçlü bir devlet ve muktedir bir millet olmamızın yolu eğitimden geçmektedir. Unutmayalım ki sorunlara teslim olmak yerine, onunla mücadele edecek aydınlık bir geleceğe ancak eğitim ile ulaşabiliriz” sözleriyle projeyi destekleyen, hayata geçmesinde emekleri olan başta idari yöneticiler olmak üzere tüm hayırseverlere teşekkürlerini sundu.

Ak Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, “Tavşanlımız kentimizin gelişen bölgelerinin başında geliyor. Burada eğitim-kültür hayatımızın da gelişmesi için hepimiz çok özenli bir çalışma yürütüyoruz. Bu yatırımla birlikte hem eğitime destek olurken hem de mesleki gelişime katkı sağlıyoruz. Bugün bir ortaokul temelini birlikte atıyoruz. Negmar Denizciliğe ve Mehmet Koç’a teşekkür ediyorum. Ne zaman bir hayır işi olsa ekip halinde yanımızda oldular. Tavşanlı ve Yalova’mız için hayırlı olsun” diye konuştu.

“Öğrencilere yapılan her yatırım bizim için önemli”

Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ise “Bugün burada sadece betondan ve demirden oluşan bir binanın temelini atmayacağız. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alabilmesinin temelini atacağız. İlimizde 281 adet okulumuzda ve bakanlığımızın dışında da 39 okul öncesi kurumumuzda eğitim-öğretim faaliyetlerimiz devam ediyor. 4 bine yakın öğretmenimiz var ve 56 binden fazla öğrencimiz ile hizmetlerimizi en iyi şekilde yürütmeye gayret ediyoruz. İlimizin sahip olduğu genç nüfusa ve öğrencilere yapılan her yatırım bizim için önemlidir. Maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Vira Haber