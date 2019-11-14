Sanmar’ın Boğaçay’ı İtalya yolcusu

Sanmar’ın çok satan römorkörünün yeni versiyonunun ilk müşterisi İtalya oldu. Son yıllarda İtalya’dan yoğun römorkör siparişi alan Sanmar Tersaneleri hem ASD hem de traktör konfigürasyonlu çok sayıda römorkörü teslim etti.

Dünyanın pek çok bölgesinde olduğu gibi limanlardaki büyümenin talepte yarattığı bu artış, Sanmar Tersaneleri’nin şu sıralar en çok satan 24 metre boyutundaki römorkör serisi Boğaçay tarafından karşılanıyor.

Yenilenmiş versiyonun ilk örneği de İtalya’ya teslim edilecek.

75 ton çekme gücüne çıkarılmış bu yeni model, 6 kişilik mürettebat için oluşturulan geniş yaşam mahali ile MLC 2006 kurallarına da tam uyum sağlamaktadır.

Bu yeni teknedeki diğer önemli özellikler arasında İtalyan bayrak kurallarını karşılayacak şekilde eklenen kurtarma botu ve güverte kreyni dikkat çekiyor.

Yangın söndürme operasyonu esnasında en üst düzey manevra kabiliyetinin de devam etmesi amacıyla, FiFi1 notasyonlu yangın söndürme sisteminin pompası gücünü bağımsız bir dizel makinadan alıyor. Römorkör ile özelikle konteyner gemilerinin baş ve kıç kepçelerinin altında sağlıklı bir operasyon yürütebilmesi için köprü üstünden hidrolik kontrollü katlanabilir direk de mevcut.

Boğaçay serisinin bu yeni modelinin ilk teknesi olan Galluzzo isimli römorkör, Rimorchiatori Napolitani firması için inşa ediliyor.

Sanmar’dan yapılan açıklamada, “Bu siparişle birlikte Sanmar Tersaneleri bu serideki 40. tekneyi inşa edecek olmanın gururunu yaşıyor” denildi.

Temelde Robert Allan Ltd.‘e ait olan dizaynda Sanmar Tersaneleri’nin kendi gemi inşaatı mühendislerinden oluşan dizayn ekibinin de çok önemli katkıları bulunuyor.

Daha yüksek çeki gücü sağlanması için ana makinalar, Caterpillar 3516C serisinin 1800devir/dakikada 2350kW güç üreten tiplerinden seçildi. Bu makinalar düşük makina devrinde de kullanım rahatlığı sağlayan kavrama sistemine sahip olan sabit hatveli US 255 FP model Kongsberg Z-Drive pervane sistemi ile kombine edildi.

Kendisi de lider bir römorkör operatörü olan Sanmar, ürettiği teknelerde yüksek mürettebat konforu konusunda çok titiz. Bu geliştirilmiş modelde kamaraların zemin alanları genişletilerek,her kamaraya duş ve WC imkanı da sağlanmıştır. Ayrıca teknede yaşamı kolaylaştırıcı etkisi göz önünde bulundurularak ana güverteye çamaşırhane ve soyunma odaları da konumlandırılmıştır. Mutfak ve salonda da yüksek Sanmar kalitesi bu teknede de korundu.

Sanmar Tersaneleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gürün “Bu boyutlarda bir römorkör için oldukça ferah bir tekne oldu. Ekibimiz daha fazla alan yaratabilme konusunu başarılı bir biçimde yönetti” dedi.

Vira Haber