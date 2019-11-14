Recep Atakaş "Denizciliği geliştirmeliyiz"

İskenderun Valilik Çalışma Ofisi Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Hatay Valisi Doğan, yapılacak yatırımın yaklaşık 3-4 milyon lira olacağını söyledi.

Okula yeni bir atölye ve okulun genel onarımının yapılacağını ifade eden Doğan, katkılardan dolayı iş insanı Atakaş'a teşekkür etti.

Recep Atakaş da konuşmasında, denizcilik sektörünün desteklenmesi amacıyla okulu 2008 yılında kardeşinin adına yaptırdığını hatırlattı.

Hayırsever iş adamı Recep Atakaş, yaptığı konuşmada, denizcilik sektöründe Türkiye’nin Yunanistan’ın gerisinde kaldığını belirterek, "Yunanistan dünya denizcilik sektöründeki payı yüzde 10 iken Türkiye’nin bu payı yüzde 1. Yunanistan bizden on kat fazla alıyor bunun tam tersi olması lazım. Bu durum bizim denizcilik lisesi yapmamızda büyük etken oldu. Buradan hareket ile 2008 yılında eğitime kazandırdığımız rahmetli kardeşim Sefa Atakaş adına yaptırdığımız okulun onarımı ile birlikte geliştirilmesi ve bir atölye yapılması için karar aldık. Ülkemize görevini tam anlamı ile yapan ve yaptığı işi sahiplenen insanların sayısı çoğaldıkça bu ülke o zaman gelişmiş olacaktır buda bu okullarda değerli eğitimcilerimizin yetiştireceği nesillerle olacaktır. Okulu komple yenileyeceğiz İskenderun’a Hatay’a hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

İmza törenine İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan ve diğer yetkililer katıldı.

Vira Haber