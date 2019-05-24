Savaşa gidecek gemiyi elleçlemediler

Yemen'deki savaşa silah taşıdığı tahmin edilen Bahri Yambu gemisinin muhteviyatı ve gemi için planlanan yükleme ve boşaltma operasyonlarında savaş amaçlı kullanılacak bir jeneratör olacağına ilişkin şüpheler sebebiyle liman çalışanları Filt Cgil Liguria sendikasının öncülüğünde greve gitti.

"Yemen'deki sivillerin ölümüne ortak olmak istemiyoruz" diyen görevlilerin, gemiye yükleme yapmayı reddettiği belirtildi. Sendikadan yapılan açıklamada, “Diğer Avrupa ülkeleri gibi İtalya'nın da, nihayet dünyanın en ciddi insani felaketine karşı güçlü bir sinyal vermesini ve limanlarını Bahri Yanbu gemisine kapatmasını umuyoruz” denildi.

Vira Haber