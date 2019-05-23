Kanada sahil güvenliği 11 milyar dolara yenilenecek
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sahil güvenlik filosunun 11 milyar dolar maliyetle yenileneceğini açıkladı.
A+A-
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkenin sahil güvenlik filosunun yenileneceğini ve bunun için yeni bir tersane ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
2 buz kırıcı ile birlikte toplam 18 yeni geminin sipariş edildiğini söyleyen Trudeau, üretimin Halifax şehrinde yapılacağını ve 15,7 milyar kanada dolarına (11,7 milyar dolar) mal olacağını dile getirdi.
“Kanada dünyanın en uzun kıyı şeridine sahip ve Kanadalılar bu şeridin güvenliğini sağlamamız gerektiğini biliyor” diyen Trudeau, gemi üretim süreciyle Quebec eyaletinde de 2 binin üzerinde istihdam sağlanacağını vurguladı.
Ülkedeki mevcut filonun 38 yıl hizmet ortalamasıyla çalıştığı biliniyor.
Vira Haber
Bu haber toplam 58 defa okunmuştur
Etiketler : Sahil güvenlik, gemi, kanada, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, tersane
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.