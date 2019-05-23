Kanada sahil güvenliği 11 milyar dolara yenilenecek

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkenin sahil güvenlik filosunun yenileneceğini ve bunun için yeni bir tersane ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

2 buz kırıcı ile birlikte toplam 18 yeni geminin sipariş edildiğini söyleyen Trudeau, üretimin Halifax şehrinde yapılacağını ve 15,7 milyar kanada dolarına (11,7 milyar dolar) mal olacağını dile getirdi.

“Kanada dünyanın en uzun kıyı şeridine sahip ve Kanadalılar bu şeridin güvenliğini sağlamamız gerektiğini biliyor” diyen Trudeau, gemi üretim süreciyle Quebec eyaletinde de 2 binin üzerinde istihdam sağlanacağını vurguladı.

Ülkedeki mevcut filonun 38 yıl hizmet ortalamasıyla çalıştığı biliniyor.

Vira Haber