Sektörün geleceğini belirleyecek yönetmelik

Geçen hafta yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmeliği sektörün iş yapış şekillerini ve geleceğini belirleyecek.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, geçen hafta yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmeliği'nin sektörün iş yapış şekillerini ve geleceğini belirleyeceğini ifade etti.

UTİKAD'dan yapılan açıklamaya göre, taşıma işleri organizatörlerinin çalışma koşullarını, sorumluluk, yükümlülük ve haklarını belirleyen Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmeliği, 6 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandı. UTİKAD'ın taslak yönetmelikte üzerinde durduğu maddelerde değişiklik yapılarak yayımlanan yönetmelik, 1 Ocak 2019 itibarıyla yürürlüğe girecek.

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Eldener, konuya ilişkin değerlendirmesinde, dernek olarak uzun süredir üzerinde çalıştıkları ve her adımını yakından takip ettikleri Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmeliği'nin, sektörün iş yapış şekillerini, belki de bir noktada geleceğini belirleyeceğini ifade etti.

Eldener, taslak yönetmeliğin ilk yayınlandığı andan itibaren UTİKAD'ın hem yönetim kurulu ve çalışma grupları hem de icra kurulu tarafından yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini ve görüşlerinin çoğunun yönetmeliğe yansıdığını görmenin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

Ancak sektör açısından uygun bulmadıkları iki önemli konunun yönetmelikte yer aldığını aktaran Eldener, şunları kaydetti:

"Yönetmeliğe göre taşıma işleri organizatörü yetki belgesi almanın şartlarından biri en az 300 bin lira sermaye veya işletme sermayesine sahip olması olarak belirtilirken, söz konusu yetki belgesinin ücreti 150 bin lira olarak belirlenmiştir. 150 bin liralık yetki belgesi ücreti maalesef sektörümüzde faaliyet gösteren birçok küçük ve ortak büyüklükteki üyemiz açısından zorlayıcı ve çok yüksek bir maliyettir. Gelişmiş ülkelerde sadece sisteme dahil etmek anlamında sembolik bir belge ücreti geçerliyken veya hiç belge ücreti yokken, ülkemizde bir taşıma işleri organizatörü işletmesini kurabilmek için daha işe başlamadan ilk 5 yıl için 150 bin lira belge ücreti ödemek işletmelerin finansal yapısını daha baştan bozacaktır. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nden kalan bu yüksek belge ücreti yaklaşımı maalesef halen devam etmekte ve işe başlamada firmaların önünde ciddi bir engel olarak yer almaktadır."

"Taşıyıcı sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu getirildi"

Eldener, taşıma işleri organizatörlerinin hizmet kalemlerine taban ve tavan ücreti getirilmesine yönelik 7'nci maddenin ise serbest piyasa koşullarında rekabetçiliği engelleyen bir müdahale endişesini akıllara getirdiğini savunarak, "Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren ve bir ticari işletme olan taşıma işleri organizatörlerine taban/tavan ücreti belirlenmek istenmesi serbest ticaret ortamına uymayan bir yaklaşımdır." yorumunu yaptı.

Yönetmelikle taşıma işleri organizatörlerine organize ve taahhüt ettiği taşımadan doğan sorumluluklar için "taşıyıcı sorumluluk sigortası" yaptırma zorunluluğu getirildiğine işaret eden Eldener, bu ve diğer maddelerle ilgili olarak yönetmelik hükümlerinin ihlali durumunda 21'inci maddede oldukça sert ve yüksek idari para cezaları olduğunu ifade etti.

Emre Eldener, yönetmeliğin 18'inci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan "Gönderen ve alıcı taşıttırdığı yükün, varış gümrüğüne varmasından sonra cirolamış olduğu taşıma senedini ve kararlaştırılmış olan taşıma bedeli ile taşımadan doğan diğer bedelleri, düzenlenen taşıma senedi gereğince, taşıma işleri organizatörüne vermek ve ödemekle yükümlüdür" hükmünün, taşıma işleri organizatörleri açısından verdikleri hizmetlerin ödemelerini alma yönünde bir dayanak sağladığını bildirdi.

"Uluslararası mesleki eğitimin değeri belgelendi"

UTİKAD Başkanı Eldener, gemi acenteleri ve hava kargo acentelerinin "taşıma işleri organizatörü" olarak faaliyet gösterebilmeleri için yetki belgesi almaları gerektiğine de değinerek, "Halihazırda R ve DD yetki belgesi bulunduran taşıma işleri organizatörleri ise belge süreleri doluncaya kadar mevcut belgeleri ile faaliyetlerine devam edebilecek. Ancak yetki belgesi sürelerinin dolmasının ardından yenileme ücreti ödeyerek mevcut belgeleri yerine taşıma işleri organizatörü belgesini alabilecekler." ifadelerini kullandı.

Yönetmeliğin mesleki yeterlilikle ilgili 13'üncü maddesinin her taşıma işleri organizatöründe en az 1 ÜDY ve en az 2 ODY belgeli yönetici ve çalışan olması hükmünü getirdiğine dikkati çeken Eldener, "Türkiye'de sadece UTİKAD tarafından verilen ve bu sene 3'üncü dönemi sona eren FIATA eğitimi diplomasına sahip olanlar için de çok önemli bir gelişme var. FIATA diplomasına sahip olan kişilerde ayrıca ÜDY veya ODY belgesi aranmayacağı da yönetmeliğin 'Eğitim' başlıklı 14'üncü maddesinin 2'nci fıkrasında yer aldı. Bu uluslararası mesleki eğitimin değerinin bakanlığımız tarafından da belgelenmesi bizi ayrıca mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm endişelerine rağmen yeni yönetmeliğin hızla büyüyen ve gelişen, dünya standartlarında bir sektör haline gelerek Türkiye'nin ikinci güçlü hizmet ihracatçısı olan lojistik sektörüne hayırlı olması temennisinde bulunan Eldener, "Bu süreçte görüşleriyle bizi yalnız bırakmayan tüm üyelerimize ve paydaşlarımıza emekleri için çok teşekkür ederiz. Yönetmeliğin hazırlanma sürecinde Türk lojistik sektörünün önde gelen sivil toplum kuruluşu olan UTİKAD'ın önerilerini göz önünde bulunduran, sektör sorunlarımızı dinleyerek makul çözümler bulmak için bizlerle bir araya gelen başta eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'a, Müsteşarımız Suat Hayri Aka'ya ve Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürü Cem Murat Yıldırım ile ekibine desteklerinden dolayı ayrıca şükranlarımızı sunarız." görüşlerini kaydetti.

Vira Haber