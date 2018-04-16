Seul hükümeti, ABD'nin teklifini reddetti

Yonhap ajansının adının açıklanmasını istemeyen bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Güney Kore'deki Amerikan askerleri için maliyet paylaşımına ilişkin anlaşmanın yenilenmesi konusunda yapılan görüşmeler sırasında ABD, Seul hükümetine denizaltılar, uçak gemileri, nükleer silah veya bombardıman uçakları gibi diğer stratejik varlıkların Kore Yarımadası çevresine konuşlandırma maliyetini de paylaşmayı önerdi ancak ret cevabı aldı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, iki tarafın önerilen para miktarında "büyük farklılıklar" olduğunu söyledi ancak ayrıntı vermedi.

Washington ve Seul yönetimlerinin Kuzey Kore tehdidine karşı geçen sene Güney Kore'nin Seongju kasabasına kurduğu Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin işletim masrafının nasıl paylaşılacağı konusunun görüşmede gündeme gelmediği kaydedildi.

ABD, geçen yıl bölgeye 6 THAAD rampası, güçlü X-kuşağı radar istasyonu, yangın kontrol ve komünikasyon birimi kurmuştu. Sistemin bataryası da işler hale getirilmişti. Güney Kore'de görevli yaklaşık 28 bin 500 Amerikan askeri bulunuyor.

Vira Haber