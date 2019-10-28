Seyfe Gölü artık Seyfe Çölü oldu

Kırşehir'de bulunan ve İç Anadolu Bölgesi'nin önemli su kaynaklarından Seyfe Gölü, kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Çevrede yaşayanlar, bölgede sulak tarım işiyle uğraşıldığı ve Mucur ilçesine gölden içme suyu temin edildiği için kuraklık yaşandığını söyledi.

Kırşehir'de önemli su kaynaklarından olan Seyfe Göl'ü, 1989 yılında 1'inci derece sit alanı, 1990 yılında tabiat koruma alanı ilan edilirken, 1994 yılında Ramsar sözleşmesi ile uluslararası düzeyde korunması garanti altına alındı. 152 bin hektarlık Seyfe Gölü, şimdilerde kuraklıkla mücadele ediyor. Sulak olduğu dönemde 187 kuş türüne ev sahipliği yapan göle, bu dönemde tamamen kuruması nedeniyle hiçbir kuş türü uğramıyor. Bölgede yaşayan köylüler, gölün çevresindeki kuyulardan su çekilmesi nedeniyle özellikle yaz aylarında gölün kuruduğunu, kış aylarında yağışlarla birlikte yeniden sulak hale geldiğini söyledi.

EKEOEJİK İNTİHAR

TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer şu bilgileri verdi: “Uygarlıkları besleyen su yanlış kullanıldığında ekolojik intiharların, toplumların çöküşünün de nedeni olur. Doğal göllerin kurutulması, yanlış sulama uygulamaları, HES’ler, barajlar bu yok oluşun ana nedenleridir. Seyfe Gölü’nde 230’dan fazla kuş türü gözlemlenmekteydi. Yine sulak alan içinde 52‘si endemik 385 bitki türü yaşamaktaydı. Kırşehir Geveni, Onşerefe gibi IUCN kriterlerinde hassas bitkiler de bulunmaktaydı. DSİ’nin sulama ve drenaj projeleri, içme suyu projeleri, yeraltı suyunun aşırı kullanımı ve yanlış tarım teknikleri gölün kaynaklarını kuruttu.” Seyfe Gölü ulusal ve uluslararası kanunlarla korunuyordu ama bilerek planlı bir şekilde kurutuldu. Kurutulan alandaki toprak hiçbir işe yaramaz. Ayrıca göl alanında biriken tuz tabakası rüzgarlarla tarım alanlarına taşınarak yöre tarımını tehdit edecek.”

‘HİÇ ADIM ATILMADI’

Sulak alan yerine çatlamış toprakla kaplı bir bozkıra dönüşen göl için kurulan Seyfe Gölü Koruma Derneği Başkanı Mustafa Yavuz ise, havzanın etrafındaki kuyulardan acımasızca su çekildiğine dikkati çekerek, “Seyfe elimizde, gözümüzün önünde kurudu. Yer altı suyunun çekilmemesi için mücadele ettik. Yanlış tarım politikalarını anlattık. Doğaya ait olan suyun hayat olduğunu vurguladık. Ama kurumadan kurtulması için hiçbir adım atılmadı” dedi.

"GÖLÜN DOĞAL DENGESİNİ BOZARAK ARAZİ KAZANMAYA ÇALIŞTILAR"

Seyfe Gölü kenarında bulunan Badılı Köyünde yaşayan emekli öğretmen Yılmaz Mazer, Seyfe Gölü'nde yaşanan kuraklığın nedenlerine değindi. Mazer, "Bu kuraklığın birçok sebebi var. Bunlardan bir tanesi yakınımızda Eski Doğanlı Köyü var. Bu köyde sulama kooperatifi var. Oradan çıkıp göle akan su vardı. O kurudu. İkincisi gölün karşısında bulunan köylerde mühendislerin hatası nedeniyle direnaj kanalları açıldı. Bu kanallar nedeniyle bataklıkları kuruttular. Gölün doğal dengesini bozarak arazi kazanmaya çalıştılar. Bu da gölümüzü olumsuz bir şekilde etkiledi. Diğer bir tarafta da Mucur ilçesine içme suyu temin ediliyor. Bu içme suyu farklı bölgelerden temin edilebilir. Bu bölgede yonca ve pancar ekimi var. Yonca ve pancar çok su isteyen bir bitki. Bunların bu bölgeden kaldırılarak farklı işlere yönlendirilmesi lazım. Bu insanları su gerektirecek ekimler yerine farklı ekimler ile su dengesini koruma altına alabiliriz" diye konuştu.

"GÖÇMEN KUŞLAR GELECEKLER AMA DAMLA SU YOK"

Fatih Dalgalı ise, Seyfe Gölü'nün kurumasının içlerini acıttığını kaydederek, "Kuruyan Seyfe gölünün kanallarını açma konusunda kendimiz bireysel emek veriyoruz. Seyfe Gölü'ne en büyük tatlı su girişi Seyfe Köyünden gelen su oluyor. Maalesef oradaki tatlı su girişi Mucur Belediyesi'nin orada içme suyu alması nedeniyle o göl kurudu. Burası Ramsar sözleşmesi alanında korunma kapsamına alınmış bir göl; ama görüldüğü gibi vaziyet ortada. Ekim ayındayız. Göçmen kuşların gelme mevsimi. Binlerce yıldır aynı rotayı takip eden kuşlar gelecekler; ama burada şuan damla su yok. Bu içler acısı bir durum. Biz bu bölgede ayrıca kuru tarım yapılmasını istiyoruz. Bu bölgede yonca sulandığı için de gölde su olmuyor. Yabanlı bölgesi tarafında yüzlerce kuyular var ve bu kuyulardan su alınıyor" şeklinde konuştu.

Vira Haber