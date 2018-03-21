Sığacık’tan Samos’a haftada 4 sefer yapılacak

İzmir'in Seferihisar ilçesinden Yunanistan'ın Samos Adası'na düzenlenen feribot seferleri, 20 Nisan'da başlayacak.

Seferihisar Belediyesi, Tursem Turizm-Samos Star, Teos Marina ve Samos'lu işadamları işbirliğiyle sürdürülen, Seferihisar Sığacık Teos Marina ve Samos Karlovassi Limanları arasında düzenlenen feribot seferlerinde, 2018 sezonu, 20 Nisan Cuma gününden itibaren başlayacak. Geçen yaz sezonunda 17 bin kişinin kullandığı seferlerde, Yunanistan'ın en güzel adalarından biri olan Samos, doğası ve zengin mutfağıyla Türk komşularını ağırlayacak. 20-29 Nisan arasında düzenlenecek tanıtım turlarında günübirlik feribot bileti, yanında ada turuyla beraber 25 Euro'dan satılacak.

Feribot bileti, bir gece konaklama ve ada turu fiyatı ise 49 Euro olarak açıklandı. Seferler haftanın 4 günü çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri olacak. Feribot Sığacık'tan sabah 08.00'de, Karlovassi Limanı'ndan saat 17.00'de hareket edecek. Ege Denizi'ndeki keyifli yolculuk, 400 kişilik lüks feribotla 1 saat 55 dakika sürecek.

YEŞİL PASAPORT VİZESİZ

Yeşil pasaporta vize gerektirmeyen turlarda, normal pasaport için Schengen vizesi alınması gerekiyor. Kapıda vize uygulamasının iki hükümet ve Avrupa Birliği arasında yapılacak anlaşmayla bu yıl da uygulanması bekleniyor.

Vira Haber