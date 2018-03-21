İzmir’in üniversiteleri yelken şenliğinde buluşuyor

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü’nün “İzmir’in Üniversiteleri ve İzmir’in Kulübü, İzmir Körfezi’nde Buluşuyor” projesi kapsamında İzmir’deki üniversitelerin öğrencilerine verdiği 5 haftalık yelken eğitimi başarıyla tamamlandı.

Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden yaklaşık 120 öğrenci, 5 hafta boyunca haftada iki gün İzmir Körfezi’nde yelkenli teknelerle eğitim aldı.

Üniversiteler, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Türkiye Yelken Federasyonu, Çeşme Marina, Levent Marina, Bear Sailing Yelken Okulu’nun destek verdiği proje kapsamında 24-25 Mart 2018 tarihlerinde eş teknelerle İzmir Körfezi’nde şenlik havasında yarışacaklar.

HEYECAN DORUKTA

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) Komodoru Dr. Oğuz Akif Sezer, üniversite öğrencilerine yelkenciliği sevdirmeyi ve İzmir Körfezi’ni yelken sporu ile buluşturmayı hedefleyen projelerinin ilk bölümünün başarılarıyla tamamlandığını söyledi. Sezer, “Her üniversiteden 20 öğrenci olmak üzere yaklaşık 120 öğrenci yağmura, soğuğa aldırmadan denize açıldı. Eğitimlerini hiç aksatmadan başarıyla tamamladılar. Gençlerin heyecanını görmek bize büyük mutluluk veriyor. Şimdi de 6 üniversitenin öğrencileri bu hafta sonu İzmir Körfezi’ndeki yelken şenliğinde bir araya gelecek. Eş teknelerle şenlik havasında 14 müsabaka olacak. İzmirliler, yelken şenliğini Üçkuyular-Göztepe güzergâhında rahatlıkla izleyebilecek” dedi. Sezer, gelecek yıl İzmir Körfezi’ndeki yelken şenliğini Türkiye’deki tüm üniversitelerin katılımı ile düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Körfezi’nde su sporlarının canlanması için gençlerin heyecanına ihtiyaç olduğunu belirterek, “EAYK öncülüğündeki bu proje ile gençler yelken başta olmak üzere su sporlarını daha çok sevecekler. İzmir Körfezi’nde yolcu ve yük gemileriyle birlikte yelkenliler de süzülecek” dedi.

Vira Haber