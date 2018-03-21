Rus Karadeniz Filosu gemilerine yeni anti-denizaltı füzeleri

Rus savunma sanayi şirketi Rosteh, Rus Karadeniz Filosuna bağlı küçük anti denizaltı gemilerinin 4 bin 300 metre menzile sahip yeni füzeler alacağını açıkladı.

Açıklamada, "(Rosteh çatısı altında faaliyet gösteren ağır silah üreticisi) Tehmaş şirketi, Zapad sistemi anti denizaltı füzelerini fırlatabilmesi için Smerç-2 sistemini geliştirdi. Modernizasyon, Karadeniz Filosuna bağlı 1124 ve 1124M projeli küçük anti denizaltı gemilerini kapsıyor. RPK-8 Zapad sisteminin yeni 90P1 füzesi geminin son savunma hattını sağlıyor ve denizaltı, torpido ve sabotajcıları yok etmeye yarıyor. 12 rampadan yapılan atış, 4300 metre mesafedeki hedefleri yok ediyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, 2018-2020 döneminde Pasifik Filosuna bağlı küçük anti denizaltı gemilerinin de benzer füzelerle donatılacağı kaydedildi.

Rosteh yetkilisi Sergey Abramov, 90P ve 90P1 füzelerini üretme ihtiyacının dünyanın farklı noktalarında yabancı denizaltıları takip eden Rus savaş gemilerinin güvenliğini sağlama ihtiyacıyla ilgili olduğunu söyledi.

Vira Haber