“Sınırları aşan” Arkas Lojistik’e ödül

Türkiye'nin önde gelen lojistik yayınlarından UTA Dergisi tarafından bu yıl 4.'sü gerçekleştirilen Ekonomi ve Lojistik Zirvesi, kamu ve lojistik sektörünü bir araya getirdi. Dünyadaki gelişmelerin ele alındığı zirvenin ana başlığı ise Ekonomide Gelecek Perspektifleri ve Lojistik Sektörü oldu.

Yurtdışı yatırımları ve yurtdışı ofisleriyle Türk lojistik sektörünü uluslararası arenada temsil eden Arkas Lojistik “Sınırları Aşan Lojistik” ödülünü almaya hak kazandı. Wyndham Grand İstanbul Levent Otel’de düzenlenen törende Arkas Lojistik adına ödülü Genel Müdür Yardımcısı Serhat Kurtuluş aldı.

Türkiye’de İzmir, İstanbul, Bursa, Mersin, Ankara, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Samsun, Trabzon, iskenderun' daki ofislerimizde 1300 çalışanıyla hizmet veren Arkas Lojistik, yurtdışında ise Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Kazakistan, Azerbaycan, Çin ve Yunanistan’da bulunan ofislerinin yanı sıra dünyanın diğer önemli ticaret merkezlerinde de ortakları ile faaliyet gösteriyor.

Vira Haber