Setur Marinaları Türkiye’nin en iyi işyerleri arasında

Setur Marinaları, dünyanın her yerinde işveren mükemmelliğini değerlendiren Aon Hewitt’in yaptığı araştırma sonucunda Türkiye’nin En İyi İşyerleri arasında yer alarak Aon Best Employers ödülünü aldı.

Türkiye’nin lider zincir marina işletmesi Setur Marinaları, Türkiye’nin En İyi İşyerleri arasında yer alarak Aon Best Employers ödülüne layık görüldü. 50 yılı aşkın süredir dünyanın her yerinde işveren mükemmelliğini ölçümleyen İK ve yönetim danışmanlığı şirketi Aon Hewitt tarafından verilen Aon Best Employers ödüllerinde şirketler çalışan bağlılığı, liderlik, işveren markası ve performans kültürü kriterlerine göre değerlendiriliyor.

2018 Best Employers programında Aon Hewitt Türkiye’nin veri tabanında bulunan 50 farklı sektör ve 400 şirket arasından 175 şirket değerlendirildi. Setur Marinaları, Türkiye’nin bu en geniş katılımlı işyeri araştırmasında, çalışanlarına sağladığı olanak ve yan haklarla “en iyi çalışan deneyimi ve işyeri ortamı yaratan” 18 şirketten biri oldu.

