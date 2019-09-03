Sirena Marine, Cannes Boat & Yacht Show’da

Türkiye’den dünyaya açılan küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Sirena Marine’nin kendi know how ve insan kaynağıyla ürettiği Sirena 88’in tasarımı, dünyaca ünlü tasarımcılar German Frers ve Cor D. Rover'ın imzasını taşıyor.

Tekne ve motor yatları Avrupa’dan, Amerika’ya, Japonya’dan İsveç’e, Dubai’den İspanya’ya kadar dünyanın çok farklı bölge ve ülkelerindeki deniz tutkunları tarafından tercih edilen Sirena Marine, 10-15 Eylül 2019 tarihlerinde, Fransa Cannes’da düzenlenecek dünyanın en önemli yat fuarlarından biri olan Cannes Boat & Yacht Show’da, üretimini RMK Marine’de gerçekleştirdiği yeni motoryat modeli Sirena 88’i deniz tutkunlarıyla buluşturacak.

Sirena Marine, tasarımı dünyaca ünlü tasarımcılar German Frers ve Cor D. Rover'ın imzasını taşıyan kendi know how ve insan kaynağıyla ürettiği yeni amiral gemisi Sirena 88’i, geçtiğimiz Temmuz ayında İstanbul Tuzla RMK Marine’de düzenlediği törenle suya indirmişti.

Sınıfının en geniş teknesi Sirena 88

Lüks, performans ve eğlenceyi 30 metrelik bir tekne hacminde buluşturan Sirena 88, Sirena Marine'in mükemmeliyetçi üretim kalitesini de gözler önüne seriyor. Sınıfının en geniş teknesi olan Sirena 88, yükseltilmiş kaptan köşkü, 5 kamarası ve panoramik manzaraya sahip 1 ana kamarasıyla ile olağanüstü bir hacme sahip. Yerden tavanın yarısına kadar yükselen cam paneller kamaralara benzersiz bir aydınlık veriyor.

Ana güvertedeki yemek masasında 10 kişi ağırlanabiliyor, kıç tarafındaki oturma grubu ise yine konuklarla zaman geçirmek için birebir. Ön güvertedeki güneşlenme alanı tekneyi lüks bir beach club'a dönüştürüyor. Kokteyl masası, yemek masası, barı ve opsiyonel jakuzisiyle Sirena 88'in flybridge'i ise başlı başına bir sosyalleşme alanı .

Sirena 88'in verimli ve güçlü performansının altında yüksek teknoloji var. Daha hafif bir gövde ve daha dengeli bir seyir için karbon fiber ile üretildi. Maksimum hızı 25 knot'a kadar çıkabilen Sirena 88'in, 9 knot'ta 2,100 deniz miline ulaşması hedefleniyor. Üstelik bu gücüne rağmen, bu boyda bir teknede rastlanamayacak bir sessizliğe de sahip.

Vira Haber