Uzmar, römorkörleri dünya denizlerinde

UZMAR tarafından Kuveyt Petrol Şirketi’ne inşa edilecek RAmpage 6000 römorkörün çelik kesme töreni Kocaeli Serbest Bölge’deki tersanede gerçekleştirildi. Römorkör,Türkiye'de bugüne kadar inşa edilen en büyük römorkör olacak.

Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük Robert Allan tasarımı”, RAmpage 6000 Sınıfı Petrol Sızıntısının Giderilmesi - Çok Amaçlı Gemi için sac kesme töreni; dün (02.09.2019) Kocaeli’nde bulunan UZMAR Tersanesi’nde gerçekleşti.

Kuveyt’te 3 Mart 2019’da imzalanan sözleşme ile UZMAR, Kuveyt Petrol Şirketi K.O.C. için RAmpage 6000 projesine başladı. K.O.C., 60 metre boya sahip RAmpage 6000 Sınıfı Çok amaçlı Petrol Sızıntısı Temizleme Gemisini Orta Doğu Körfezi'ndeki sızıntılara müdahale etmek için kullanılacak. RAmpage 6000 ayrıca, Kuveyt çevresinde ve uluslararası sularda çekme hizmeti, alan gözetimi, denizde yangınla mücadele, lojistik destek görevleri ve arama kurtarma için donatılacak.

Sac kesme törenine K.O.C.’den Soud Al Otaibi, Denizcilik Teknik Servisleri Ekip Lideri, Sayın Mohammed Al Ajmi, Deniz Kİrliliği Yönetimi Ekip Lideri ve Sayın Mohammad Naif Al-Otaibi, Kıdemli Mühendis katıldı.

Törende, UZMAR Yöneticileri, UZMAR Tersane ekibi ve çok sayıda konuk hazır bulunurken, UZMAR Genel Müdürü A. Noyan Altuğ, UZMAR Genel Müdür Yardımcısı Mutlu Altuğ, UZMAR Proje Mühendisi Baran Özatlı ve Kuveyt Petrol Şirketi'nden Denizcilik Teknik Servisleri Ekip Lideri Soud Al Otaibi projenin önemi ile ilgili konuşma yaptı.

Özatlı, bu projenin katıldığı en heyecan verici projelerden biri olduğunu ve nitelikli UZMAR ekibinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mutlu Altuğ, K.O.C ve UZMAR ekibine NB125'in hayata geçirilmesinde büyük payı olan vizyoner adımları için teşekkür ederek; “Değerli UZMAR ekibinin, UZMAR tersanesinde bugüne kadar inşa ettiği en iyi gemilerden birini yapacağına eminim.” dedi.

Soud Al Otaibi, “Yeni inşa NB125 RAmparts 6000'in sac kesim töreni vesilesiyle UZMAR'da bulunmaktan büyük bir zevk ve onur duyuyoruz” dedi. Al Otaibi; “Bu tören, K.O.C'deki herkes için özel bir an, bu nedenle, bu önemli projemizin başlangıcına tanık olmak için bugün UZMAR'da bulunmaktan dolayı ayrıcalıklı hissediyoruz, UZMAR ile geçmişte başarılı projelere imza attıklarını ve işbirliklerinin devam etmesinden dolayı ” diye ekledi.

UZMAR Genel Müdürü Ahmet Noyan Altuğ; “Türkiye’de inşa edilen en büyük Robert Allan tasarımını K.O.C ile birlikte gerçekleştiriyor olmaktan kıvanç duyuyorum. Bu günün hepimiz için önemli bir dönüm noktası olacağından şüphem yok. K.O.C. ile tarihimiz “güvene” dayanan uzun süreli bir ilişkidir ve “güvenin” başarının en önemli bileşeni olduğuna inanıyorum. Gelecekte de bu gibi eşsiz projelerde ortaklığımızın devam edeceğimizden eminim. ”

Tören UZMAR & K.O.C. yetkililerinin sac kesme işlemini başlatmak için düğmeye basmasının ardından sona erdi.

NB125- Rampage 6000 Sınıfı çok amaç tesliminin 4.-2020 yılının sonunda yapılması planlanıyor.

Römorkörün sözleşmesi UZMAR Genel Müdür Yardımcısı Mutlu Altuğ ve Kuwait Oil Company (KOC) Gaz Operasyonları Yöneticisi Mohammad Al-Zoubi arasında KOC’un Kuveyt’teki genel merkezinde imzalanmıştı.

RAmpage 6000’in özellikleri:

Uzunluk : 60 metre

Genişlik : 14.0 metre

Draft : 4.7 metre

Motor Gücü : 2 x 1620 kW

Çekiş gücü : 30 ton

Hızı : 13 Knots

2 yan motor : Her biri 500 kW

Kişi sayısı : 8’i mürettebat, 16 kişi

Vira Haber