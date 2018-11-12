Sörf tahtası hayatını kurtardı
Avustralya, dünyanın en tehlikeli sahillerine sahip olma özelliğini sürdürüyor. Sörf yapan bir kişi köpekbalığı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan sörfçü ise sörf tahtasıyla köpekbalığına vurarak hayatta kalmayı başardı.
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Avustralya’da, hava sıcaklarının artmasıyla köpek balığı saldırılarında da artış görüldü. Shelley Plajı'nda sörf yapan bir kişi köpek balığı saldırısına uğradı. Saldırı sırasında bacağından yaralanan sörfçü, köpek balığına sörf tahtası ile vurarak kurtulmayı başardı.
Yaklaşık 1,5 metre büyüklüğündeki köpek balığının ısırması sonucunda sol baldırındaki 20 santimetrelik yırtık ile kıyıya ulaşmayı başaran sörfçüye ilk müdahale, sahildeki arkadaşları tarafından yapıldı.
Yetkililer, hastaneye kaldırılan 43 yaşındaki sörfçünün hayati tehlikesinin bulunmadığını ve "çok şanslı" olduğunu söyledi.
Olayın yaşandığı Shelley Plajı ve yakınlardaki tüm plajların drone ile havadan izleneceği kaydedildi.
Vira Haber
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Etiketler : Avustralya, köpekbalığı, Shelley Plajı, sörf
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