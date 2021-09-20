Sudan karıştı: Limanlar ulaşıma kapatıldı

Doğudaki Beja kabilesi konseyinin liderlerinden Ahmed Musa, eylemcilerin Port Sudan'daki Güney Limanı ve Osif Limanı ile Sevakin Limanı ve başkent Hartum’a giden yolları kapattıklarını söyledi.

Hükümetin feshedilmesi, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 3 Ekim 2020'de silahlı hareketlerle imzalanan barış anlaşmasının Sudan'ın doğusu ile ilgili maddelerinin iptali, bölgeyi ilgilendiren konularda hükümetle müzakere platformu oluşturulması, kaynakların bölgeye verilmesi ve bölgenin merkezi yönetimde temsili gibi taleplerinin olduğunu belirten Musa, talepleri karşılanana dek protestoların süreceğini dile getirdi.

'Olumlu cevap gelmezse başka adımlar atılacak'

Musa, olumlu bir cevap alamadıkları takdirde gelecek günlerde Port Sudan Havalimanı ve madencilik şirketlerinin faaliyetlerini engelleyici başka adımlar atacaklarını kaydetti.

Anlaşmanın bölgeyi marjinalleştireceği endişesini taşıyan Beja kabilesi, Cuba Anlaşması'nın iptalini, doğu meselelerini ele alacak ulusal bir kongre düzenlenmesini ve bölgenin kalkınma projelerinden daha fazla pay almasını talep ediyor.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 3 Ekim 2020'de Sudan hükümeti ile ülkenin batı ve güneyinde Devrimci Cephesi bünyesinde 9 isyancı silahlı örgüt arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşması imzalanmıştı.

Vira Haber