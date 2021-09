Kapt. Ahmet Baybora Yıldırım, DEFAMED başkanlığını bırakıyor

İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFAMED) Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Ahmet Baybora Yıldırım, DEFAMED 52. Olağan Genel Kurulu’nda yeniden aday olmayacağını açıklayarak yeni seçilecek yönetime başarılar diledi.

Yaklaşık 10 yıldır DEFAMED Başkanlığı’nı yürüten Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

“Teşekkür ve bayrak değişimi;

10.05.2008 tarihinde henüz 34 yaşımda iken, büyük bir bağlılık ve görev isteği ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak ilk adımımı attığım İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği’mizde sırası ile Muhasip Üyelik ve Başkan Yardımcılığı görevlerinin ardından; 21.04.2012 tarihinden bugüne yaklaşık 10 senedir büyük bir onurla, tüzüğümüz ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı şekilde, Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktayım. Faaliyetlerimizin her birini, 100 yılı aşmış bir geçmişi olan okulun mezunu olduğumuzu unutmadan ve camiamızın değerlerinin farkında olarak gerçekleştirdik.

21.04.2012 tarihinden bugüne, bu görevi büyük bir istek ve özveriyle, camiasını ve derneğini her şeyden çok seven, 45 yönetim kurulu üyesi ağabeyim, arkadaşım ve kardeşim ile üstlendim. Her birine çok teşekkür ederim.

10 yılda birlikte birçok faaliyeti gerçekleştirdiğimiz ve anı biriktirdiğimiz 45 yönetim ve denetim kurulu üyemizin her birine 25.09.2021 tarihinde saat 11.00’de Okulumuz Tuzla Yerleşkesi Müh. Suay Umut Konferans Salonu’nda yapılacak 52. Olağan Genel Kurul Toplantımıza katılmaları için davetiye gönderdik. Kendilerini aramızda görmek ve kendilerine bir kez daha teşekkür etme imkanını yakalamak beni ziyadesiyle mutlu edecektir.

Bu 10 senelik süreçte bizlerden desteğini hiç esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan mezunlarımıza ve camiamıza şükranlarımızı sunar, her birinizi Genel Kurulumuzda görmeyi arzu ederiz.

21.04.2012 tarihinde ilk defa Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi ile onurlandırıldığım 48. Genel Kuruldaki teşekkür konuşmamda; vardiyanın biz genç denizcilere geçtiğini bildirmiş ve tüm tecrübeli ağabeylerimizden bizlere güvenmeleri ve biz vardiyadayken lumbuz vardiyasını bırakmayarak bizim destekçimiz olmaları adına kendilerine çağrıda bulunmuştum. Sağ olsun hiçbiri bizim talebimizi geri çevirmedi. Bu süreçte hep yanımızda ve arkamızda oldular. Onların tecrübesini arkamızda hissetmesek bu süreçte çok zorlanırdık. Allah hepsinden razı olsun.

Şimdi vakit bizim için lumbuz vardiyasına geçme vaktidir. Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrağı, derneğe gönül bağı ile bağlı olan yeni isimlerin taşıması ve daha iyi yerlere götürmesi beklenir. Yeni seçilecek yönetim kurullarına desteğimizin her şartta ve ne zaman talep edilirse, tüm bilgi ve becerimizle tam olacağı şüphesizdir.

Yeni seçilecek kurulları şimdiden kutlar, dönemleri boyunca mezunlarımız ve camiamıza yapacakları önemli katkılardan dolayı teşekkürlerimi bildiririm.”

