Suriye ile Rus şirketleri arasında petrol anlaşması

Suriye Petrol Bakanı Ali Ganem, "Daha önce 2. blok için bir Rus şirketiyle anlaşma imzalamıştık, 1. blok için başka bir Rus şirketiyle anlaşma yaptık ve bu şu anda son onay aşamasında. Bu şirketlerden birinin adı Kapital. Her iki blok da Suriye karasularında yer alıyor" dedi.

Ganem, Şam'ın önümüzdeki yıllarda deniz tabanında petrol keşiflerine başlamayı planladığının altını çizdi.

'Şam'da Rusya'yla petrol jeolojisi bilgi merkezi kuruluyor'

Diğer taraftan Ganem, Şam'da Rusya'yla işbirliği içinde bir petrol jeolojisi bilgi merkezi kurmayı amaçladıklarını vurguladı.

Ganem, Rus ve Suriyeli uzmanların görev yapacağı merkezin tüm petrol jeoloji sektörünün bilgi üssü olacağını sözlerine ekledi.

Vira Haber