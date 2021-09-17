TAB: Aşı olmamış personel ile kontrat imzalanmamalı

26 Ağustos tarihinde Genel Kurulu'nu gerçekleştiren Türk Armatörler Birliği, çalışmalarına hızlı başladı. Kurum, Türk sahipli gemilerde artan Covid-19 vakalarına ilişkin bir dizi öneri hazırladı. Çok önemli uygulama tavsiyeleri içeren önlemlerin sektör tarafından uygulanmasının önemli olduğuna işaret etti.

Gelişen ve değişen Covid salgın koşulları çerçevesinde Türk sahipli gemilere yönelik uygulanması tavriye edilen öneriler

Son zamanlarda Türk sahipli gemilerimizde çalışan gemiadamlarımızda sıkça Covid vakalarının yaşandığına dair bilgiler alınmakta, bu tip durumların hem insan sağlığı açısından hem de ticari faaliyetler açısından önemli sonuçları olmaktadır. Ve karşılaşılan vakaların büyük çoğunluğunda aşı olmayan veya sadece tek aşısını olmuş personelin limanlarda temas sağlamasından kaynaklandığı gözlenmektedir. Bu hususlardan hareketle;

- İnsan sağlığı açısından limandan kalkıştan sonra gemilerde tespit edilen covid vakaları ölümcül sonuçlar yaratabilmekte ve diğer personel arasında bulaşın hızla yayılması sonucu ortaya çıkmakta,

- Tabiatı gereğince denizde karşılaşılan salgın durumunda kısa sürede çözüme ulaşmakta zorlanılmakta, bunun da sağlık açısından önemli sonuçları olmakta,

- Gemide bulaş ile karşılaşıldığında gemi limanda ise doğrudan karantinaya alınmakta ve seyir faaliyetinden alıkonulmakta,

- Bir sonraki yük bağlantısı (varsa) iptal edilmek zorunda kalabilmekte,

- Tüm personelin değiştirilmesi durumu ortaya çıktığında ise zorlu bir operasyon süreci ile karşılaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen hususlar dışında uluslararası dolaşımda vize almada aşı kartlarının istenmeye başladığı ve hatta Malta bayrağından başlayarak yakın dönemde bazı limanlarda aşısız personeli bulunan gemiler için güçlük çıkabileceği de bilinmekte ve değerlendirilmektedir

Bu çerçevede Türk Armatörler Birliği tüm türk sahipli gemiler, gemi sahipleri/işletenleri ve gemi çalışanları için aşağıdaki önerilerde bulunmaktadır.

- Kontratlarda aşı sürecini tamamlamış gemiadamlarının çalışmasına öncelik verilmesi ve 2 biontech veya 2 sinovac+1 biontech veya diğer aşı kombinasyonlarını olmamış personel ile kontrat imzalanmaması,

- İlk kontratta gemiye çıkmadan 72 saat önce ayrıca PCR testi talep edilmesi ve aşı kartının sunulmasının zorunluluk olarak uygulanması,

- Mümkün mertebe piyasada çok satılan ve güvenilir sonuç verebileceği değerlendirilen hızlı COVID TEST kitlerinin gemilere gönderilmesi ve limanda gemi seyre kalkmadan 1 gün ve 4 saat önce, gemiye yeni giden /katılan personele varışından 4 gün sonra mutlaka, ayrıca kalkıştan sonra da en küçük bir şüphe durumunda bu hızlı test kitleri ile test yapılması,

- Ayrıca bir salgın durumuna yönelik olarak yeterli miktarda N95 maskelerin gemi stoklarında bulundurulması ve yine şüphe durumunda derhal ve ivedilikle bu maskelerin tüm gemi personeli tarafından şüphe ortadan kalkana kadar kullanılması ve hiçbir şekilde çıkartılmaması,

- Varış limanındaki vaka sayısının önceden öğrenilerek salgının yoğun yaşandığı risk bölgelerinde ve limanlarında personelin çıkışına müsaade edilmemesi,

- Yaşam mahallerine ve gemide yoğun olarak kullanılan yerlere dışarıdan ziyaretçi alınmaması, alınmasının zorunlu olduğu durumlarda bu ziyaretçilerden de aşı durumunun öğrenilmesi ve buna göre gemi içindeki kurallara uyulmasının gelen kişiden talep edilmesi, aksi takdirde bu kişinin gemiye alınmaması,

- Gemiye kalıcı olarak gelen guard, süper cargo vb kalıcı kişilere mutlaka hızlı test kiti ile test yapılması veya bunların gelişlerinden önce gemiye gelecek kişiden aşı kartı veya 72 saat öncesine kadar PCR testi istenmesi,

- Daha önceden belirtilen tüm tedbirlerin uygulanmasına devam edilmesi, sitemizde de yayınlanmış olan ve daha önce gönderilen Covid prosedürlerine tam olarak uyulması,

- Şirket tarafından gemisinin gideceği limanlardaki risk yoğunluğu, pcr test yaptırılabilen laboratuvarlar, COVID tedavisine ihtiyaç olduğunda gidilebilecek hastaneler, karantina veya o liman şehrindeki salgın uygulama ve tedbirlerinin neler olduğu, gemide bir vaka tespit edilmesi halinde geminin intikal rotası üzerindeki sapma limanları ve hastaneleri hakkında önceden bilgi verilmesi ve böyle bir durumda tüm koordinasyonun şirket tarafından yürütülmesi,

- Gemilerdeki personelde aşı olmuş olmaktan kaynaklanabilecek gevşemelere karşın tüm kural ve uygulamalara ciddi bir şekilde riayet edilmesi konusunda gemi kaptanlarının dikkatinin çekilmesi,

- İlave olarak şirket içindeki personelin de mutlaka aşı süreçlerini tamamlamış olması, aşı olmamış olan personelden ise belli aralıklarda PCR testi yaptırmalarının zorunlu kılınması, yine şirket içinde çalışırken maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması

önemle tavsiye olunur."

Vira Haber