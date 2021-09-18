Ufuk Teker, DEFAMED Başkanlığı için adaylığını açıkladı

İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunlar Derneği’nin, pandemi sebebi ile ertelenen Genel Kurulu 25 Eylül 2021 tarihinde saat 11:00’da İTÜ Denizcilik Fakültesi yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Genel Kurulda Türk P&I Genel Müdürü ve Türk Loydu Vakfı Başkan Vekili Ufuk Teker ve ekibi adaylığını açıkladı.

Ufuk Teker'in adaylığı ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sevgili Ağabeylerimiz, Kardeşlerimiz ve Dostlarımız,

İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunlar Derneği genel kurulu pandemi sebebi ile gecikme ile gerçekleşecek olan Genel Kurulu 25 Eylül 2021 tarihinde saat 11:00 de İTÜ Denizcilik Fakültesi yerleşkesinde icra edilecektir. Duyurusu daha önceden yapılmış olduğu için 25 Eylül tarihinde seçim sonuçlarımız kesinleşeceğini ayrıca hatırlatmak isterim.

Mezunu olmaktan gurur duyduğumuz ve mensubu olduğumuz camiamızın bir ferdi olarak İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği’nin genel kurulunda yeni dönem için yapılacak seçimlerde aday olma kararı almış bulunmaktayız.

Yönetim Kurulu Aday Listemizi aşağıdaki şekilde belirlemiş bulunmaktayız.

Kaptan Ufuk Teker, 1992 Güverte mezunu, Türk P&I Genel Müdürü ve Türk Loydu Vakfı Başkan Vekili

BaşMühendis Vehbi Üstün, 1979 Gemi Makineleri İşletme mezunu, Uygur Ticaret Kurucu Ortak

Avukat Çağlar Coşkunsu, 1996 Güverte mezunu Çavuş ve Coşkunsu Hukuk Bürosu Kurucu ortak

Kaptan Barış Ziya Kaya, 1995 Güverte Mezunu, BMG Denizcilik Kurucu Ortağı

Başmühendis Burak Alkoç, 1999 Gemi Makineleri İşletme Mezunu, Pearl Naval Kurucu Ortak

Kaptan Gizem Çevik, 2010 Deniz Ulaştırma İşletme Mezunu, İTÜ Öğretim Görevlisi

Kaptan Kayhan Aytuğ, 1995 Güverte mezunu, Delmar Safety Kurucu ortak

Kaptan Murat Volkan, 2001 Güverte mezunu Neo Sigorta Brokerlik A.Ş. Kurucu ortağı

Kaptan Süleyman Erşenler, 2002 Güverte mezunu, Kılavuz Kaptan

Mezuniyetlerimizi takip eden yıllarda çalıştığımız birçok şirketin ve büronun kuruluşu ve yönetiminde görev alan bizler, elde ettiğimiz başarı, tecrübe ve birikimlerimizi Mezunlarımızın menfaatine kullanmak üzere bir araya geldik. Mezunlar Derneğimizin sahip olduğu önem ve bulunduğu konumun farkında olarak Mezunlarımız için fedakarlıkta bulunabilecek, gönüllü olarak hizmet edebilecek ve çalıştıkları sektörlerin en başarılı kişilerinden seçilecek bir Yönetim Kurulu Aday Listesi’yle genel kurulumuzun huzuruna çıkacağız. Bu listede bulunan kişiler Mezunlar Cemiyetimize yeni bir nefes katabilecek, bağımsız ve ilerici görüşlere sahip, mesleki tecrübeleri yüksek, enerjik, hizmet etmeye gönüllü, camiamıza bağlılığını ispat etmiş nitelikleri haiz kişiler Görev verilen Yönetim süresince yenilikçi yaklaşım ve sonuç odaklı olunacaktır. Atatürk İlke ve İnkılaplarına, Derneğimizin Tüzüğüne, Meslek etik kurallarına bağlılığımız tamdır.

Bu bağlamda, mezunlarımızın desteklerini esirgemeyip genel kurul tarihinde oylarını kullanmak üzere davet eder, seçimlerin her zaman olduğu gibi camiamızı bir araya getirmesini dileriz."

Vira Haber