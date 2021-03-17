TAB’tan Etik Farkındalık Webinarı

Türk Armatörler Birliği (TAB), "Etik Farkındalık - Türk Deniz Taşımacılığı sektörünün etik kuralları ve çalışma ilkeleri neler neler olmalıdır" webinarı düzenleyecek.

Türk Armatörler Birliği Türk Deniz Taşımacılığı sektörünün etik kuralları ve çalışma ilkelerini belirlemek, bu konuda sektörde farkındalık yaratacak etkinlikler organize etmek, bu çalışmadan sonra bu kuralların sektörde yaygınlaşmasını sağlamak, sektör etik kurulunu oluşturmak, şirketlere bu konuda gösterici rol üstlenmek ve uluslararası boyutta ilgili oluşumlara katılmak amacıyla Etik ve İtibar Derneği ile bir iş birliği sonucunda bu webinarı düzenliyor.

25 Mart Perşembe günü düzenlenecek webinarda iş etiği, uyum programı, etik ve uyum risk yönetimi programının esasları, itibar risk yönetimi, programla yönetilen riskler, etik ve uyum programlarının ardındaki global hukuki dinamikler ve uluslararası taşımacılık ve denizcilik dünyasında yolsuzlukla mücadele iyi uygulama örnekleri gibi konular ele alınacak.

Türk Armatörler Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Çınar'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek webinara, TEİD 5.Dönem Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Asım Barlın, TEİD Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Zaman, Türk Armatörler Birliği Başkan Yardımcısı Cihan Ergenç, Türk Armatörler Birliği Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu Başkanı A.İbrahim Kontaytekin, Türk Armatörler Birliği TAB Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu Üyesi Yaşar Canca ve Türk Armatörler Birliği TAB Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu Üyesi ve TAB Bilimsel Komiteler Gemi işletmeciliği Komite Direktörü Harun Şişmanyazıcı konuşmacı olarak katılacak.

Saat 14:00 ila 15:30 arasında düzenlenecek webinara katılım bilgileri şöyle;

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_RBHFQ939SEOurU9N7TiIRQ (Webinar ID: 854 8034 8274) zoom linkinden kayıt formunu doldurarak kayıt yapılması gerekmektedir. Ayrıca www.armatorlerbirligi.org.tr adresli WEB sitemizden de WEBINAR ile bilgilere ulaşılabilmektedir. Diğer taraftan armatorler@armatorlerbirligi.org.tr mail adresimizden kayıt için veya 212-252 6263 nolu telefonumuzdan sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Vira Haber