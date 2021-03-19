Bir Zamanlar Karadeniz’in En İyi Tersanesiydi

2004 yılında Ünye’de ekonomiye ve istihdama yapacağı büyük katkı iddialarıyla hizmete giren, bir süre yürüttüğü başarılı çalışmalarla 60’ın üzerinde gemi bakımı ve yapımı gerçekleştirilen Ünye Limanı içinde Altıntaş firmasına ait tersanede bir süre sonra işler bozulmuş, üretimde küçülmeye gidilmişti.

Karadeniz Gemi İnş. San. Ve Tic. AŞ firmasının iflas kararı almasının ardından tersane idaresi kayyuma devredilmişti. Kayyum olarak Tersane idaresinin başına atanan Ordu Büyükşehir Başkan Vekili Adem Atik, buradaki idareyi bir süre götürmesinin ardından kayyum görevinden 23 Şubat’ta istifa etti. Adem Atik’in istifasının ardından Tersane, Kocaeli 8. İcra Müdürlüğünce yeni yönetim oluşana kadar kapatıldı.

Yeni yönetimi oluşana kadar tersaneye kişi ve araç giriş çıkışının durdurulduğu öğrenildi.

Vira Haber