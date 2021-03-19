MSC Cruises Özel MSC Yacht Club Alanını Genişletiyor

MSC Cruises, inşa edilen her yeni gemisiyle ile konuk deneyimini daha da yükseltmeyi hedefliyor. Bu amaçla filonun en yeni iki gemisi olan MSC Virtuosa ve MSC Seashore ile özel MSC Yacht Club alanı daha fazla zenginleştirildi. Kardeş gemilerinin genişletilmiş versiyonları olan her iki gemi de MSC Yacht Club'a daha fazla ortak alan ve daha fazla açık alan sağlayacak. Özellikle MSC Seashore, yaklaşık 3.000 m2 özel alan ile bugüne kadarki en büyük MSC Yacht Club'a sahip olacak.

İlk olarak 2008'de başlatılan ve şimdi MSC Cruises filosunun yarısından fazlasında mevcut olan "gemi içinde gemi" konseptiyle MSC Yacht Club, daha büyük bir geminin sunduğu eğlence ve etkinlik olanaklarının zenginliğini sunarken, konuklarına ayrıcalıklı ve özel bir kulübün avantajlarını sunarak premium bir gemi seyahati deneyimi ile, sektör için yeni bir standart oluşturdu.

Misafirlerini ayrıcalıklı ve özel hissettirmek için tasarlanan MSC Yacht Club her şey dahil deneyimi, sıcak bir karşılama, güler yüzlü ve mütevazi hizmeti ile, her konuğun kişisel tercihlerini hızla öğrenerek 24 saat hizmet veren bir butler ile tamamen kişiselleştirilmiştir. Bu arada, butler, özel kıyı gezileri organize etmekten, spa için rezervasyon yaptırmaktan, gazetelerin her sabah kabine getirilmesini ayarlamaya kadar her türlü isteği kolaylaştırmak için hizmetinizde olacaktır.

MSC Yacht Club, geminin tam önünden görünen en iyi kesintisiz panoramik manzaralara sahiptir ve konuklar, şık Top Sail Lounge'da konforlu bir şekilde dinlenirken bu manzaradan en güzel şekilde yararlanabilirler. Gündüzleri ve akşamları sınırsız ücretsiz içecek ve gurme kanepeler ikram edilir - arkanıza yaslanın, en sevdiğiniz içecekle dinlenin ve dünyayı seyredin. Bir sabah gezisinin ardından, akşam etkinliği için dışarıdayken veya canlı müzik dinlerken geleneksel bir ikindi çayı ile kendinizi şımartın. Bu alanda sabahtan akşama kadar konuklara sunulacak özel bir şeyler vardır. Bu arada, şefin spesiyalitelerini içeren her gün değişen alakart menü, mükemmel bir hizmet ile görkemli bir ortamda servis edilen geniş şarap listesiyle çeşitli gurme yemekler içeren özel fine-dining restoranı, kahvaltıda, öğle ve akşam yemeklerinde açıktır.

Özel güneşlenme terası ve havuz, iyi stoklanmış bar ve ızgarada bir kokteyl veya hafif bir atıştırmalık keyfi ile rahat bir şezlongda güneşin altında dinlenmekten, gölgeli kabanalardan birinde kitap okumaya veya rahatlatıcı köpüklerle jakuzili küvette mola vermeye kadar birçok farklı alanla havadar ve ferahtır.

MSC Seashore filodaki en büyük ve en lüks MSC Yacht Club'a sahiptir.

Dört güverteye yayılan MSC Seashore'daki MSC Yacht Club, yaklaşık 3.000 metrekarelik özel alanıyla MSC Cruises filosunun en büyüğü ve en lüksü olacak şekilde geliştirildi.

Yacht Club’a giriş, üç katlı 46 m2 alanda arkadan aydınlatmalı Onyx duvarı ve MSC Cruises'a özgü ışıltılı Swarovski merdivenleri ile daha da dikkat çekici ve ihtişamlı olacak. Dört güverteyi birbirine bağlayarak, misafirlerin Yacht Club alanına girerken gerçek bir VIP gibi hissetmelerini sağlar.

Özel havuz alanı ve güneşlenme terası her zamankinden daha geniştir. 2.000 metrekareye kadar genişletilen, daha büyük bir özel havuz, sekiz koltuklu yeni panoramik jakuzi ve ayrıca standart bir jakuzi sunar.

Geleneksel iç, deluxe ve royal süitler ile ayrıca ekstra alan ve gömme dolap içeren 41 yeni deluxe grand süit ve iki yeni Owner's Suite dahil olmak üzere beş farklı tipte 131 göz alıcı süit arasından seçim yapılabilir.

Owner's Suitler, MSC Yacht Club'ın göstergesidir - 98 metrekarelik alana sahip gemideki en büyük süitler, jakuzili geniş bir özel balkon ve açık mekanda oturma alanı ile benzersiz konfor sunarken, etkileyici deniz manzaraları için panoramik cam duvar ve ayrıca ayrı yemek alanı ve oturma odası içerir.

Genişletilmiş MSC Yacht Club VIP deneyimi, MSC Virtuosa

Geniş balkonunda özel jakuzili küvet bulunan iki MSC Yacht Club Royal Süit ve sekiz yeni MSC Yacht Club Dubleks Süit dahil olmak üzere 103 seçkin süit arasından seçim yapılabilir.

Dubleks Süitler iki katlıdır - ilki çift kişilik yatağa dönüşebilen kanepeli açık bir oturma alanı, yemek alanı ve duşakabinli bir banyoya sahipken, ikinci katta ana yatak odası ve içinde küvetli bir banyo yer alır. Üst düzeyde lüks bir yaşam için, her Dubleks Süit, kendi jakuzili banyosu olan geniş özel bir balkona sahiptir.

MSC Virtuosa'daki MSC Yacht Club, geniş bir solaryum, gölgeli kabanalar ve jakuzili küvetler içeren özel bir havuz alanı ile 1.225 m2 açık alan sunmaktadır.

MSC YACHT CLUB AYRICALIKLARI

Bir dizi ayrıcalığa sahip her şey dahil bir deneyim:

Özel öncelikli check-in ve check-out ile gezi günlerinde öncelikli hareket ve dönüş.

24 saat butler hizmetinin ve özel konsiyerjin, seyahat deneyimini kişiselleştirmesi ve her bir konuğun ihtiyaçlarına göre özel hale getirmesi.

Yacht Club'da sınırsız içecek ve yemek.

Dört cihaz için sınırsız veri ile Browse Internet paketinin dahil edilmesi.

MSC Aurea Spa’ daki Termal Süite ücretsiz erişim.

Alışverişten kıyı gezilerine kadar kişiye özel deneyimler.

Her süitte Nespresso kahve makinesi ve her konuğun tercihine göre kişiselleştirilmiş ücretsiz minibar.

Konukların yatakta kahvaltı ile dingin bir sabah geçirebilmeleri için oda servisi

Bagaj açma ve toplama hizmeti, her gün kabine gazete dağıtılması ve her gece kabine farklı bir şeyler teslim edilmesi - her gün farklı bir tatlı veya tuzlu kanepe seçkisi gibi diğer kişisel dokunuşlar

Seçkin özel tesislerde VIP deneyimi:

Geminin sadece MSC Yacht Club misafirlerinin erişimine ayırılan, özel alanı.

En rahat gece uykusu için, yastık menüsü ve hafızalı köpük şiltelere sahip Mısır pamuğundan çarşaflar içeren, en iyi konumda 70 ila 103 süit.

Akşam çayı servisi, gece gündüz hafif atıştırmalıklar sunan ve akşamları canlı eğlence ve bar ile Panoramic Top Sail Lounge.

Konukların kendilerine uygun bir zamanda yemek yiyebilecekleri, kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinde alakart hizmeti veren gurme restoran.

MSC Yacht Club tüm Fantasia, Meraviglia ve Seaside sınıfı gemilerde mevcuttur.

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