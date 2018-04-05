Takoran Vadisi'ne 400 kişilik gezi vapuru

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na ait vapur, davul ve zurna eşliğinde Takoran (Baki) Vadisi'ne getirildi. Zengin bitki örtüsü, kanyonları, doğal şelalesi, kaya mezarları, tarihi yapıları ve eşsiz görüntüsüyle saklı cennet olarak bilinen Takoran Vadisi'nin turizme kazandırılmasına yönelik harekete geçen Siverek Belediyesi, bölgeye ziyaretçi çekmek için 45 uzunluğu ve 17 metre genişliği bulunan 400 kişi kapasiteli vapur ile bölge turizmine büyük destek sunmayı hedefliyor.

Bölgeye giden ziyaretçilerin vapur ile vadiyi ve kanyonları gezebileceğine dikkat çeken Belediye Başkan yardımcısı Doğan Kanlıbıçak "Siverek Belediyesi adına 'Karagöl' isimli tekneyi ulaştırmış bulunuyoruz. Tekneyi bölgemize kazandıran başkanımıza teşekkür ediyoruz. Vadinin turizme kazandırılması konusunda büyük payı olacağını düşünüyoruz. Destek hizmetleri olarak vapuru vadiye ulaştırılması konusunda ciddi emekler verdik" dedi.

Vapura davulllu ve zurnalı karşılama yapan Takoran Mahallesi Muhtarı Sıtkı Köprüdüz ise katkılarından dolayı Belediye Başkanı Resul Yılmaz'a teşekkür etti. İlk kez vapurla tanışan mahalle sakinleri ve öğrenciler vapura binerek gezme imkanı buldu.

Vira Haber