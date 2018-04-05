Kumport yurt dışında liman arıyor

Kumport Limanı'nın yüzde 65'i, yaklaşık üç yıl önce Çin kökenli COSCO, CMHI ve CIC ortak girişim grubu tarafından 1 milyar dolara yakın yatırımla satın alınmıştı. Çin Halk Cumhuriyeti’nin sektör bağımsız Türkiye’de yaptığı en büyük yatırımlardan olan Kumport’a önümüzdeki 5 yılda 100 milyon dolarlık yatırım yapılması planlanıyor. Bu miktarın yaklaşık yarısı ise bu yıl yapılacak.

Kumport CEO’su Özgür Soy, bu yıl yeni jenerasyon 20 bin TEU üzeri gemilere hizmet etmek üzere 24. sıradan konteyner alabilen 2 adet rıhtım vinci ve 8 adet saha vinci sipariş ettiklerini söyledi. Şirket ayrıca yeni bir iskele yatırımı da yapacak. Yakın coğrafyadaki yatırım fırsatlarını da değerlendirdiklerini vurgulayan Soy, “Ana şirketlerimizden ikisi zaten dünyanın en büyük armatörlerinden ikisi. Ortaklarımızla birlikte yakın bölgelerdeki projelere bakıyoruz” dedi.

Konteynerde yüzde 2O büyüme hedefliyor

Limanda konteyner, genel yük ve Ro-Ro gemilerine hizmet veriliyor. Gemilerin yanaşması-kalkması, gemi yük elleçleme operasyonları gibi iskelede verilen hizmetler ile CFS sahalarında gümrüksel operasyonlar, iç dolum-iç boşaltım operasyonları ve depolarında parsiyel yük operasyonları yürütülüyor. Liman 2.1 milyon TEU konteyner elleçleme kapasitesine sahip. Kumport, Türkiye’nin en büyük üç limanından ve İstanbul ve Trakya’nın en önemli ithalat-ihracat kapılarından biri. Aynı zamanda konumu ve kapasitesi itibarıyla Karadeniz Havzası’ndaki tüm ülkelere yapılan taşımaların en önemli aktarma limanları arasında.

Şirket bu yıl limanda maden yüklerini depolama hizmeti de başlattı. 2017 yılında 1 milyon TEU’yu aşan elleçleleme yapan limanın çift haneli büyüdüğüne dikkat çeken Soy, 2017’de yüzde 10’nun üzerinde büyüyen şirketin bu yıl da çift haneli büyüme hedeflediğini söyledi. Kumport, TEU bazında ise 2018 yılında yüzde 20 civarında büyüme öngörüyor. Bu yıl limana 50 milyon dolar yatırım planlayan şirket, önümüzdeki 5 yılda ise bu rakamı 100 milyon dolara çıkaracak. Soy, bu yıl yeni jenerasyon 20 bin TEU üzeri gemilere hizmet etmek üzere 24. sıradan konteyner alabilen 2 adet rıhtım vinci ve 8 adet saha vinci sipariş ettiklerini söyledi. Şirket ayrıca yeni bir iskele yatırımı da yapacak.

“Türk limanlarına yabancı ilgisi artıyor”

Aynı zamanda Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Başkan Vekili olan Özgür Soy, Türk limanlarına yabancı ilgisinin devam ettiğini vurgulayarak, “Jeopolitik konumu nedeniyle Türk limanlarının son yıllarda öne çıkan büyüme rakamları yabancı sermayenin Türk limanlarına olan ilgisini artırdı. Geçtiğimiz aylarda MIP-Mersin ve Evyap limanlarına yabancı sermaye girişi oldu. Bu ilginin süreceğini tahmin ediyoruz” dedi. Kurlardaki artışın sektöre olumsuz etkileri olduğunu ifade eden Soy, “Kurların çok oynak olduğu dönemlerde ticarette yavaşlama gözleniyor. Dolayısıyla limancılar olarak istikrarlı kuru tercih ediyoruz” dedi. Soy, navlun piyasasının ise geçen yıla oranla kısmen düşüşe geçtiğini belirtti. Ancak navlunda 2. ve 3. çeyreğin belirleyici olacağını söyledi. Sektörde yaşanan bürokratik sıkıntılara da değinen Soy, “Her sektörde olduğu gibi limancıların da mevzuatla ilgili talepleri var ancak şu dönemde gerek Ulaştırma, gerekse Gümrük ve Ticaret Bakanlıklarıyla hiç olmadığı kadar iyi bir iletişimle işleri yürütüyoruz” dedi.

Kaynak: Dünya

Vira Haber