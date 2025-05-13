Tamer Kıran Kılavuz Kaptanlar Haftası Kapsamında Düzenlenen Anma Törenine Katıldı
İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, 16. Kılavuz Kaptanlar Haftası kapsamında 12 Mayıs’ta düzenlenen Meslek Şehitlerini Anma Töreni’ne katıldı.
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği’nce (TKKD) bu yıl 16.’sı gerçekleştirilen Kılavuz Kaptanlar Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Meslek Şehitlerini Anma Töreni’ne katıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün (KEGM) Beylerbeyi yerleşkesinde düzenlenen törene, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı Nildeniz Sütçü Şen, denizcilik camiası ve meslek şehitleri kılavuz kaptanların aileleri iştirak etti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, konuşmaların ardından hayatlarını kaybeden Kılavuz Kaptanlar anısına İstanbul Boğazı’na çelenk bırakıldı.
Vira Haber
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