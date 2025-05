Alkoç Grup Basın Açıklaması

Basın Açıklaması:

'Hakkımızda ahlak kurallarına aykırı olarak, haber ve basın hürriyetini iyi niyete aykırı olarak suiistimal eden, uzun zamandan beri yıldırma çabasının yegane nedeni olan ticari itibarımız hedef alınarak, çok değerli Eser MUMCUOĞLU'nun acılı ailesi bu amaç doğrultusunda göz ardı eden 7 Deniz Haber Muhabiri İbrahim KOCAMIŞ'ın ''Alkoç'tan Etik Dışı Davranış'' haber başlığı ile yaptığı haberi büyük bir şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayız. Ailenin acısını kendi acımız gibi yaşadığımız şu günlerde istemeyerek de olsa Eser MUMCUOĞLU'nun değerli adının hak etmediği sitelerde yer almasına sebebiyet verdiğimiz için tarifi imkansız üzüntü duymakta ve aileye karşı mahcubiyet hissetmekteyiz. Bu nedenle kadını ve aileyi, toplumun etik kurallarını etikten bahsederek göz ardı eden haberi ve haberciyi kınıyoruz.

Uzun süre iş yerimizde çalışmış, kadına ve kadın haklarına oldukça duyarlı Eser MUMCUOĞLU'nu kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisi iş yerimizde çalıştığı dönemde kadın istihdamının ön planda tutulmasını her fırsatta dile getirmiş ve projelerinde de bu amacını daima ön planda tutmuş çok değerli çalışanlarımızdandır. Eser MUMCUOĞLU'nu beklenmedik bir zamanda kaybetmiş olmamız nedeni ile şirket olarak büyük üzüntü içerisinde olmamıza rağmen değerli ailesinin isteği doğrultusunda vefat haberinin bir süre sosyal medyada hesaplarımızda paylaşılmaması kararı alınmıştır. Ancak bu süreçte ailesi ile daima iletişim halinde olup her türlü desteğimiz sunulmuştur. Basit bir taziyedense manevi destek çok daha değerli görülmüştür.

Her ne kadar artık aramızda olmasa da Eser MUMCUOĞLU'nun acılı ailesinin acısını bir nebze olsun azaltmak adına ailesini de izinleri doğrultusunda daha önceden hazırlanmış olan ilgili haberden ismi silinmemiş, adı her daim yaşatılmaya çalışılmıştır. Tamamen iyi niyetle yapılan ilgili haber daha öncede asılsız birçok iddia ile hakkımızda haber yapan, tarafımızı hedef gösteren ve kendisine yönelik halihazırda derdest dava dosyalarımız devam eden haber muhabiri tarafından tamamen yanlış yorumlanmış, doğrusu kendisine anlatılmaya çalışılmışsa da anlamamaya ısrar etmiş ve haber niteliği olmamasına rağmen ticari itibarımızı zedelemek için haber niteliğine büründürülmüştür.

Eser MUMCUOĞLU iş yerimizde çalışan diğer kadınlar gibi kıymetli, ahlaklı ve dürüst bir insan idi. Kendisi ve fikirleri her daim iş yerimizde yaşayacak, yaşatılmaya devam edilecektir. İlgili haberler acılı aileyi bir kez daha yaraladığı için adını yaşatma çabamızın her daim devam edeceğini, şirketimizi haber değeri olmayan haberlerle yıldıramayacaklarını, her türlü yasal yollar ile hakkımızı arama çalışmamızın devam edeceğini saygılarımızla kamuoyuna duyururuz.'

Vira Haber