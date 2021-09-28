Tamer Kıran, TOBB Heyeti ile Mısır’a Gitti

Heyet, ilk olarak 26 Eylül 2021 Pazar günü Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin Eruygur ile bir araya geldi.

TOBB Heyeti, programın ikinci günü olan 27 Eylül 2021 Pazartesi, Mısır Ticaret Odaları Federasyonu (FEDCOC) Başkanı Ibrahim Mahmoud El-Araby ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, Türk ve Mısır iş dünyaları arasındaki ilişkileri artırmak için yapılması gerekenleri ve Türk girişimcilerinin Mısır’da karşılaştığı sorunları ele aldı.

TOBB Heyeti aynı gün ziyaretlerini, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı İbrahim Al Seginy ile görüşerek tamamladı.

Vira Haber