Bakan Dönmez: Karadeniz gazı, 2027'de ihtiyacın üçte birini karşılar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bloomberg ile gerçekleştirdiği mülakatta, Karadeniz gazına ilişkin, 2027 yılında en yüksek üretim kapasitesine ulaştığında, Türkiye’nin yıllık iç ihtiyacının yaklaşık üçte birini karşılar hale geleceğini söyledi.

Sakarya gaz sahasında yaklaşık 40 üretim kuyusu açmayı planladıklarına değinen Bakan Dönmez, ilk 10 kuyu ile birlikte ilk üretimin de gerçekleştirilmiş olacağını söyledi. Hedefin, gazın 2023’te sisteme bağlanması olduğunu vurgulayan Dönmez, “Sakarya gaz sahasının civarında sismik çalışmalar, değerlendirmeler devam ediyor. Bu kapsamda orada belki önümüzdeki yılın ilk aylarında keşif amaçlı bir sondaj daha yapabiliriz” diye konuştu.

Dönmez’in işaret ettiği sondaj sahası, Tuna 1 ile başlayıp Türkali ile devam eden Sakarya ve onun kuzeybatısındaki Amasra 1 sahasının ardından üçüncü çalışma alanı olacak. Dönmez bu sahanın da Sakarya gaz sahasının batısında kaldığını söyledi. Bakan Dönmez, “Her bir fazı 10’ar kuyudan oluşuyor. Tam üretime 40. kuyudan sonra ulaşmış olacağız. Oradaki hedefimiz de 2027 gibi gözüküyor. Seviye olarak günlük 10 milyon metreküple başlarız, 40 milyon metreküpe kadar çıkarız. Yıllıkta bakarsanız, süreç sonunda aşağı yukarı 15 milyar metreküpe denk geliyor.” dedi. Türkiye’de doğalgaz iç tüketimi 2020’de yaklaşık 48 milyar metreküp olarak gerçekleşmişti.

Kaynak: Bloomberght