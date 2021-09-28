Ekol Denizcilik, yüz yüze eğitime başladı

Denizcilik sektörünün çağın ihtiyaçlarına uygun teknolojik altyapısı ve yenilikçi eğitim anlayışı ile adından sıkça söz ettiren Ekol Denizcilik Eğitim Kurumu, 2021-2022 eğitim yılına açılış töreni ile başladı. Ekol Denizcilik Fahrettin Küçükşahin Konferans Salonu’nda yapılan açılış törenine, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Başkan Yardımcısı Hakan Çendik, Ekol Denizcilik Eğitim Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahit Şimşek ve okulun kendi alanında birbirinden tecrübeli eğitim kadrosu ve öğrencileri katıldı.

Mutlu Arslan: Yol haritamız iddialı ve heyecanlı olmaktır

Saygı duruşu ile başlayan törenin açılış konuşmasını Ekol Denizcilik Eğitim Kurumu Müdürü Mutlu Arslan yaptı. Devam eden pandemiye rağmen öğrencilerin okulun yolunu tutarak eğitime başlamak istemesinin önemli olduğuna vurgu yapan tedbirlerle birlikte salgınla mücadele ederek eğitime devam edeceklerini belirtti. Ekol Denizcilik’teki eğitimin kalitesine işaret eden Arslan, “Bu ortak başarıyı birlikte paylaşıyoruz. Bu başarı hem İngilizce eğitim modelimizin niteliklerini hem de modern simülatörler ile donatılmış olan kurumumuzda öğretmenlerimizin gayreti ile tüm personelimizin profesyonelliği ve bağlılığı sayesinde gerçekleşecektir” dedi. Yeni öğretim yılında yol haritalarının iddialı ve heyecanlı olduğunu kaydeden Arslan, “Birlikte sizleri okulumuzun özü olan nitelikleri ve değerleri yaymak ve paylaşmak için hayal gücü ve bağlılık göstermeye davet ediyorum” dedi.

Şimşek: Dünyanın her yerinde potansiyel pazarı olan bir sektöre adım atıyorsunuz

Ekol Denizcilik Eğitim Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Avdulvahit Şimşek, öğrencilerin üniversiteyi kazanamadıkları için üzülmemelerini belirterek, “Özellikle bu zamanda meslek sahibi olmak çok daha önemli. Denizciliği tercih eden kardeşlerim bu ve benzeri okullara gelmesinde çok büyük avantaj var. Buraları küçümsemeyin, çünkü iki yıl gibi kısa bir zamanda çok global bir vizyon verecek” dedi. Denizciliğin dünyada sınırları olmayan nadide bir meslek olduğuna dikkat çeken Şimşek, “Dolayısıyla siz dünyanın her yerinde potansiyel pazarı olan, çalışabilecek veya üretebilecek bir sektöre adım atmış oluyorsunuz. Tabi ki bunun içini doldurmak da hiç şüphesiz sizlerin elinde. Sizler bunun içini doldurmadan sakın hayalini de kurmayın. Günün sonunda emek odaklı bir yerde olduğunuzu hiçbir zaman unutmayın. Bulunduğunuz yeri ciddiye alın” diye konuştu.

Şimşek’ten öğrencilere ‘Ekol’ü fırsata dönüştürün’ çağrısı

Çalışanlarının yüzde 90’ının denizcilik sektöründen olmadığını aktaran Şimşek, “Bu aslında acı bir şey. Çünkü burada böyle bir eksikliğimiz var. En büyük eksikliğimiz İngilizce. Biz de bunu bilerek, özellikle İngilizce eğitim altyapımızı çok güçlendirdik. Bu noktada ısrarcıyız. Çünkü burada yetişecek olan talebelerimizin İngilizcelerini halletmelerini istiyoruz. Buradan mezun olacak kişi çok rahatlıkla karada da iş bulabilecek bir ortamı bulmuş oluyor. Bu nedenle asla İngilizceden vazgeçmeyin. Çünkü dünya ticaretinin ana dili İngilizce. Dolayısıyla okul ve okul dışındaki zamanınızı buna odaklanarak geçirin. Sonra iş inanın kendiliğinden gelir. Bizim gibi karada olan firmaların çoğu buralardan çıkan insanları işe alırlar. Onun için bunu bir fırsata dönüştürün. Ekol bugün yaklaşık 135 öğrencisiyle eğitime başladı. Önümüzdeki sene kapasitesinin yüzde 50-60’ını çok rahatlıkla dolduracak. 2023’te burada yer olmayacağına inanıyorum. Burayı tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cihan Ergenç: Eğitim burada başlıyor ama burada bitmeyecek

Denizciliğin en önemli sorunlarının birinin eğitim olduğunu belirten Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, “Eğitimdeki, standardımızı, kalitemizi, sürekli yukarı çekmemiz lazım. Üniversitesi ve sonrası dahil, biz kendimizi her gün yetiştiriyoruz. Günde bir saat bile olsa kendimizi eğitiyoruz. Denizcilik son derece keyifli, dinamik, değişik ve zor bir meslek. Dolayısıyla yeni gelen kurallara, sorunlara, diğer şartlara göre her gün kendimizi eğitmek mecburiyetindeyiz. Eğitim burada başlıyor ama burada bitmeyecek. Dünyayla rekabet etmek için kendimizi sürekli geliştirmemiz lazım. Sizden istediğimiz ezber eğitim yapmayın. Gerçekten öğrenin. Ders geçmek için değil, aile için değil, bizler için değil, gerçekten öğrenmek için öğrenin. Çünkü denizde ezber ile kopya ile başarılı olamazsınız. Ayakta kalamazsınız” dedi.

‘Bizleri derslerinize çağırın’

Yabancı dilin önemine de vurgu yapan Ergenç, öğrencilere, iş disiplini, ciddiyet ve lisanın iyi olması konusunda önerilerde bulunarak, “Bir kelimeden, bir virgülden, 50 bin dolar zarar ettiğimizi biliyorum. Gemide çok pahalıya mal olabilen şeyler var. Dolayısıyla İngilizce'yi çok iyi öğrenin” dedi. Ekol’ün çok daha ileriye gideceğini inandığını dile getiren Ergenç, “Arada, derslerinize katılıp, kendi tecrübelerimizi, hayallerimizi, stratejilerimizi, vizyonumuzu paylaşmak isteriz. Öğrenmenin en önemli yolu dokunmaktır. Bizlere dokunun. Derslerinize çağırın. Sorularınızla bizleri terletin. Eğitiminizi ciddiye alın, planlayın, kafanızda karar verdiğiniz zaman başaramayacağınız hiçbir şey yok. Üniversiteyi kafanıza takmayın. Kendiniz için, disiplinli bir şekilde öğrenin. İyi denizciler olacağınıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Hazır olduğunuzda göreve başlayın

Sektörün başlıca sorunlarından birinin de staj olduğunu belirten Ergenç, “6 aylık stajın yeterli olmadığına inananlardanım. Bence, yeterli özgüveni ve tecrübesi olan bir zabit haline gelmeden sizi göreve başlatmak haksızlık olur. O nedenle 6 ay yerine 8 – 10 ay staja gidin. Hazır olduğunuz zaman çok daha büyük başarılar elde edersiniz. Çok zor bir meslek. Mesleğe başladığımda gemilerde 10-12 sertifika vardı. Bugün ise 150 sertifika var. Denizcilik çok zorlaşıyor. Dünyayla yarışıyoruz dolayısıyla çok iyi olmamız lazım. Bu bir dünya mesleği, global anlamda kurallara uyuyoruz. Son dönemlerde bir dizi yeni kurallar geliyor. Yani denizciliği kökten değiştiriyorlar. Petrol türevi yakıtların yasak olacağı insansız gemilere doğru gidiliyor. Mutlaka, birlik ve beraberlik ruhuyla ortak projeler yapın” diye konuştu.

Hakan Çendik: Kendinizi geliştirirseniz bütün hayallerinize kavuşacaksınız

KOSDER Başkan Yardımcısı Hakan Çendik, konuşmasına yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere başarı dileyerek başladı. Ülkemizin denizcilik eğitimine büyük önem verdiğine işaret eden Çendik, “Hem hükümet, hem idari hem de STK’lar olarak birçok yatırım yaptığımız bir alan. Daha da ileriye gideceğiz” dedi. Denizcilik mesleğinin çok saygın olduğuna ve kıymetinin bilinmesi gerektiğine dikkat çeken Çendik, “Kendinizi ve altyapımızı geliştirerek eğitiminizi ilerletirseniz bütün hayallerinize ulaşacaksınız. Ben 18 yaşında başladığımız denizcilikte bütün hayallerime kavuştum. İyi eğitim, karakter ve disiplinli hayat hepsini getirdi. Elinizde imkanlar var. Yokluklar ve imkansızlıklarla gardınızı düşürüp umutsuzluğa kapılmayın. Bu sektör derya gibi imkanları bol. Yeter ki siz hazır olun. Fırsatlar kapınızı çaldığında sizde onlara mutlaka karşılık verin. Takım ruhunu yaşatmanız çok önemli. Çünkü denizde her şey bu birlikteliğin ürünü” dedi.

Salih Zeki Çakır: Ne kadar tanır anlarsanız o kadar başarılı olursunuz

İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ise denizcilik eğitimine başlamada önce muhakkak araştırma yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Denizcilikte sadece zabit, güverte ve makine olarak öğrencilerin kendilerini kısıtlamaması gerektiğini aktaran Çakır, “Çok geniş bir sektörde mesleğe atılacaksınız. Rahatlıkla zor ve güzel bir meslek seçtiğinizi söyleyebilirim. Ama bunun ana şartı mesleğin gereklerini, inceliklerini, kurallarını çok iyi öğrenip, özümseyip uygulamanızdan geçiyor. Ne kadar çok tanırsanız, anlarsanız, anlaşılırsanız, o kadar meslekte başarılı olabilirsiniz. Denizde çakıl taşı kadar ihmal hata dağ kadar bela getirir. Gemiye ayak bastığınız andan itibaren hep bu şuurla işinizi öğrenmeye ve uygulamaya gayret edin. Kazalar yüzde 85 oranında insan kaynaklıdır. Bu anlamda bütün sigorta şirketlerinin, denizcilik kurumlarının, üniversitelerin odaklanması gereken insan hatasını en aza indirmektir. Bu ne kadar oranda başarılı olabilirse o oranda çevre can ve mal emniyeti korunmuş olur. Bizler şirket sahipleri olarak sizlerin gemide işinizi doğru yaptığınıza inanarak rahat uyuyabiliyoruz, yatırımları arttırmaya ve sektörü büyütmeye çalışıyoruz” dedi.

Ekol, nitelikli gemi insanı yetiştirmek için önemli

Ülkemizin son 20 yılda denizcilik eğitimine büyük yatırım yaptığını belirten Çakır, şöyle devam etti; “Şu anda okullarda aktif 23 bin öğrenci var. Sadece bu yıl 7 bin küsur öğrenci kayıt yaptırmış durumda. Bu şu gerçeği gösteriyor. Mezunlarda eleme usulüne gidilecek. Eleğin üstünde kalacak olanlar kendilerini çok iyi yetiştirmiş olanlarınız olacak. Denizcilik eğitimde sayısal bir çoğunluğa kavuşmuş durumda. Şuan da ülkemizin filosu belli, istihdam edebileceğimiz insan sayısı belli. Burada farkı yaratacak olan nitelikli gemi insanı yetiştirebilmektir. Şu an niteliği arttırmaya odaklanıldı. Bu anlamda da Ekol Eğitim Merkezi’ne, yönetici kadrosu ve öğretmenlerine çok önem düşüyor. Bu işin kurallarını, inceliklerini, risklerini, artılarını, eksilerini öğrenmenize başlayacak ve bunun da önemli bir şartı çok iyi derecede İngilizce bilmeniz. Eğer İngilizceyi yapamam diyorsanız yol yakınken bırakın. Çünkü şansınız olmayacak. Mesleki bilgiler telafi edilir ama İngilizceyi tamamlamak çok zor. Gerçekleri bilerek kendinizi hazırlayın.”

Eğitimler STCW Sözleşmesine göre hazırlandı

Ekol Denizcilik Eğitim Kurumu Koordinatörü Özkan Kaya, söz alarak 2021-2022 eğitim-öğretim yılı eğitim planlaması hakkında bilgi verdi. Birinci sınıfta 49’u güverte vardiya, 47’si ise makine zabiti eğitimi olmak üzere toplan 96, ikinci sınıfta ise 20’si güverte vardiya ve 14’ü makine zabiti eğitimi olmak üzere toplam 34 öğrencinin eğitim alacağını belirten Kaya, okulda ikili eğitim yapılacağını ve birinci sınıfların sabah 9-12.40 ikinci sınıfların ise öğleden sonra 13.30-17.10 arasında eğitim göreceklerini söyledi. Verilen eğitimin uluslararası nitelikte olduğuna aktaran Kaya, “Eğitimlerimizin müfredatları STCW sözleşmesi dikkate alınarak, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmakta ve Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanmaktadır” dedi.

İngilizce önemli değil artık ‘hayati’dir

Kaya’nın ardından İngilizce Bölüm Başkanı Cesur Elçi söz aldı. Dünya ticaretinin büyük bir kısmının su yolları üzerinden yapıldığını ve bu nedenle İngilizcenin ‘hayati’ önemde olduğunu vurgulayan Elçi, “İngilizce artık bir var olmak ve olmamak seçimi olmuştur. Başka hiçbir meslekte İngilizce yetkinliği bu kadar önemli değil. Gerek gemi için, gerekse çok uluslu mürettebatla çalışma ortamında, gerekse de ücra noktasında tüm yazışma ve iletişim ve ilave olarak resmi tüm yayınlar İngilizcedir. İnsan kaynaklı kaza kırımların iletişim bölümündeki çok büyük noksanlık İngilizce yetkinsizlik. Bu durumun yüksek farkındalığıyla çıktığımız bu yolda, sektördeki haklı ünvanını pekiştirecek ve sektöre ilave değer katacak bir anlayışla karşınızdayız EKOL olarak” dedi.

77 yaşındaki denizci denizcilik eğitimi için Ekol’de

Konuşmaların ardından Abdulvahit Şimşek sahneye çıkarak, 77 yaşında Ekol’de Denizcilik’te eğitime başlayan tecrübeli denizci Rıza Hançer’i sahneye davet etti. Lise mezunu ancak üniversiteye girmemiş Rıza Hançer’i özel olarak desteklemek istediklerini ancak kendisinin “Asla böyle bir şey kabul edemem. Ben buraya öğrenci olmaya, öğrenmeye geldim” diyerek kabul etmediğini belirten Şimşek, “Bu yeni denizci kardeşlerimiz için inşallah umut olur” dedi. Rıza Hançer ise, 20 yıl kadar gemicilik yaptığını belirterek, şunları söyledi; “Kaptanlık yapmak çok zordu. Tecrübe gerekiyordu. Kaptanlık yapamayacağımı anlayınca gemiciliğe geri döndüm. O zamanlarda yabancı limanlarda ehliyet sorulmuyordu. Büyük gemilerde de çalışabilmek imkanımız vardı ama eğitim görmeden denizciliğin zorlukları yaşadığımız için keşke önceden aklıma gelseydi. Nehir gemilerinde çalışırız diye eğitime geldim. Ben 60’lı yıllardan beri denizin içindeyim. Biz her şeyi yaşayarak öğrendik. İngilizce bilmemenin zorluğunu çok yaşadım. İster profesör olsun İngilizce bilmeden yapamaz. Biz İngilizce bilmediğimiz için büyük yanlışlar yaptık. Ben emekli oldum ama şimdi öğrenmek için buraya geldim. İbret olsun.”

Rıza Hançer’in konuşmasının ardından Abdulvahit Şimşek’in eşi Hazal Şimşek tarafından teşekkür hediyesi verildi.