Tamer Kıran: “Türk Denizcilik Sektörü Yeni Fırsatlara ve Pazarlara Uyum Sağlamaya Çalışıyor”

Foruma DTO merkezinden katılan Tamer Kıran yaptığı konuşmada, "Türk Denizciliğinin Son Yıllardaki Gelişimi ve Gelecek Vizyonu" hakkında bilgi verdi.

“Mavi ekonomi” olarak adlandırdığımız denizciliğin Türkiye’de genel ekonomiye katkısının yaklaşık 18,4 Milyar Dolar, yurt içi hasılası (GSYH) içindeki payının ise 2,5 civarında olduğunu belirten Tamer Kıran, Türk Sahipli Gemi Filosunun 28,9 milyon DWT kapasite ve yaklaşık 1.500 gemi ile dünyada 15. sırada yer aldığını söyledi.

2020 yılında limanlarımızda toplamda 496,6 milyon ton yük elleçlendiğini belirten Tamer Kıran, Covid-19 pandemisi nedeniyle, 2020 yılı ikinci çeyreğinde elleçleme miktarlarında düşüş gerçekleşse de, yıl genelinde elleçleme miktarlarında 2019 yılına oranla toplamda yaklaşık 2,6 oranında bir artış gözlendiğini kaydetti.

Türkiye'de yıllık 4,65 milyon DWT/yıl üretim kapasitesine sahip 84 faal tersane bulunduğunu kaydeden Tamer Kıran, balıkçı tekneleri ve römorkörlerin ülkemizin bu alanda en önemli ihracat kalemlerini oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye’nin, yat yapımı alanında da dünyada önemli bir yere sahip olduğunu belirten Tamer Kıran, birçok ülkeden Türk yat sektörüne mega yat yapım siparişleri verildiğini belirterek, “Türkiye, son ‘Boat International Global Order Book’ verilerine göre, 2020 yılında yat yapımında uzunluk ve mega yat siparişleri açısından üçüncü sırada yer alıyor.” dedi.

Son yıllarda Gemi Geri Dönüşüm Sektörünün, öne çıkan bir diğer sektör olduğunu belirten Tamer Kıran, Türkiye’nin, uluslararası standartlara uygun 8 adet yeşil gemi geri dönüşüm tesisi ile Dünya gemi geri dönüşüm sektöründe Hafif Deplasman Tonajı (LDT) bazında 4. sırada yer aldığını ve bu tesislerin faaliyetlerini AB yönetmeliklerine uygun olarak yürüttüğünü anlattı.

DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE YENİ TRENDLER

Küresel üretim pazarlarındaki değişimler, üretim ve tüketimin sürdürülebilirliğine yönelik gelişmeler, enerji üretim ve tüketim merkezlerindeki değişiklikler, teknolojik yenilikler, iklim değişikliği ve son olarak pandemi gibi birçok etken sebebiyle dünya ticaretinde ve dolayısıyla denizcilik sektöründe yeni trendler oluştuğuna dikkat çeken Tamer Kıran, şunları söyledi:

“Bu doğrultuda Türk denizcilik sektörü yeni fırsatlara ve yeni pazarlara uyum sağlamaya çalışıyor. Bu eğilimler, ülke olarak yeni ticaret yollarından ve yeni pazarlardan mümkün olan en yüksek payı alabilmek için proaktif olmayı gerektirir. Bu nedenle denizcilik sektörünün sürdürülebilir büyümesini engelleyebilecek güvenlik tehditlerinin zamanında ve etkin bir şekilde analiz edilmesi ve deniz ticaret yollarında güvenliğin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.”

Denizcilik sektörünün işgücünü, nitelikli denizcilerin oluşturduğuna dikkat çeken Tamer Kıran, insansız ve tam otomatik gemilerle ilgili çalışmalar devam etmekle birlikte, yakın gelecekte denizcilere olan ihtiyacın azalmayacağını, tam tersine kademeli olarak artacağının öngörüldüğünü söyledi.

Türkiye'de, yaklaşık 42.000'i zabit ve 99.000'i aktif yeterlilik belgelerine sahip olmak üzere toplam yaklaşık 141.000 aktif denizci bulunduğunu belirten Tamer Kıran, ülkemizin en büyük denizci tedarikçi ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

Denizcilik sektörünün, doğası gereği yüksek sermaye ve uzun vadeli finansal kredi gerektiren bir iş sektörü olduğunu, sektörde yapılacak yatırımlar için artık geleneksel olanlar yerine alternatif yatırım araçlarının tercih edildiğini anlatan Tamer Kıran, özellikle 2008 krizinden sonra konvansiyonel denizcilik finansmanının önemli ölçüde değiştiğini ve yeni yöntemler getirildiğini sözlerine ekledi.

Vira Haber