'Marine Money İstanbul Forumu' Düzenlendi

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) ana sponsorluğunda "Marine Money Istanbul Forumu" başlıklı webinar düzenlendi.

Çevrimiçi ortamda düzenlenen forumun açılış konuşmasını İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran yaptı.

Üç oturumda düzenlenen forumun ilk oturumunda Türk denizciliğinin son yıllardaki gelişimi ve gelecek vizyonuyla küresel denizcilik piyasaları ele alındı.

İkinci oturum ise Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO) Başkanı ve İMEAK DTO Başkan Yardımcı Şadan Kaptanoğlu moderatörlüğünde gerçekleşti. Türkiye ve dünyadaki deniz taşımacılığı sektörünü etkileyen makro ölçekteki konuların detaylandırıldığı oturumda İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ve İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Muhtaroğlu da konuşmacı olarak yer aldı.

Son oturumda ise 2021 yılında denizcilik finansmanı opsiyonları başlıklı konu görüşüldü.

Vira Haber