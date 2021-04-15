ULAQ'ın Sahil Kontrol İstasyonu Tamamlandı!

Mavi Vatan'ın muhafızı ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın karadan kontrol edilmesi için geliştirilen Sahil Kontrol İstasyonu'nun çalışmalarının tamamlandığı açıklandı.

Türkiye’nin SİDA olarak adlandırılan ilk silahlı insansız deniz aracı olan ULAQ’ın karadan kontrol edilmesi için geliştirilen Sahil Kontrol İstasyonu (SAKİ) tamamlandı.

Minivan olarak tasarlananSahil Kontrol İstasyonu'nun içerisinde bir adet kaptan, bir adet de nişancı konsolu yer alıyor. Kaptan konsolu üzerinden ULAQ’ın yönetimi sağlanırken, nişancı konsolu üzerinden de ULAQ üzerindeki faydalı yük olarak yer alan füze sistemlerinin kontrolü ve takibi sağlanabilecek.

ULAQ SAHİL KONTROL İSTASYONU (SAKİ)

Ayrıca Sahil Kontrol İstasyonu içerisinde yer alan görev planlama ve takip fonksiyonu, ULAQ’ın özellikleri, görev tipi ve görev yerine bağlı olarak AIS, meteoroloji gibi çevre birimlerden aldığı bilgileri analiz ederek görev öncesi ve/veya icrası sırasında görev planının hazırlanmasını sağlıyor. Araç kontrol ve faydalı yük kontrol fonksiyonları ise uzaktan komuta, yarı otonom ve tam otonom modları ile operatör kullanımlarına önemli kolaylıklar sunuyor.

Seyir testleri süren ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı’nın seyir ve kaçınma manevralarını da içerecek şekilde otonom harekât kabiliyetini sağlayan ve yapay zekâ ile donatılmış yazılımların da tamamlanma aşamasına geldiği açıklandı.

Vira Haber