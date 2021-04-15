DTO Aliağa Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirilen meclis toplantısında geçen ayın toplantı zabıtları onaylandı. Şubat ayı mizanları onaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.

Mart ayı faaliyet raporunun da video konferansa katılan üyelerle paylaşıldığı İMEAK DTO Aliağa Şubesi Olağan Meclis Toplantısı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in konuşmasıyla devam etti.

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına ulaşmış olmanın manevi huzurunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Adem Şimşek, “Bu güzel huzur ve maneviyat ikliminin sonsuza kadar ülkemiz üzerinden eksik olmamasını diliyor, burada bulunan siz değerli arkadaşlarım başta olmak üzere, tüm Aliağalıların ve Türk-İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyor, bu mübarek ayın küresel salgın ile mücadele ettiğimiz bu zor günleri atlatmamıza vesile olmasını diliyorum.” dedi.

“DENİZCİLER ÖNCELİKLİ AŞI PROGRAMINA ALINMALI”

Dünya Sağlık Örgütü’nün de geçtiğimiz günlerde dikkat çektiği Ulusal Covid-19 Aşı Programında diğer “temel işçilerle” birlikte denizcilerin aşılanmasına öncelik verilmesi gerektiğine değinen Başkan Adem Şimşek konuşmasına şöyle devam etti: “Küresel ticaret hacminin yüzde 90’nının deniz taşımacılığıyla gerçekleştiği, dünya ekonomisin de küresel ticaret gemileri filosunu işleten dünyadaki 2 milyon denizciye bağlı olduğunu düşünürsek denizcilerimizin bir an önce aşılanması hususu çok önemlidir. Genel Başkanımız Sayın Tamer Kıran bu konuyla ilgili çok büyük emek sarf ediyor. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen meclis toplantısında bu konuyu Sağlık Bakanımıza arz etti. Bununla ilgili olarak inşallah yakın zaman da sizlere güzel haberler vereceğiz.” dedi.

“SEKTÖR OLARAK EKONOMİDE İVMEYİ YUKARI TAŞIYORUZ”

Aliağa ve Türkiye genelinde limanlarda kaydedilen 2021 yılının ilk 3 aylık dönemindeki konteyner ve yük istatistiklerine değinen Başkan Şimşek şunları söyledi: “2021 yılının ilk 3 ayında Aliağa limanlarında elleçlenen konteyner miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine oranla azda olsa artış göstererek 328 bin TEU olarak gerçekleşti. Bu dönemde Aliağa limanlarında elleçlenen yük miktarı 25,5 milyon groston olurken; Netton olarak ise 15,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye toplamında ise 123 milyon netton olarak gerçekleşmiş, Aliağa yüzde 12,5 pay ile BOTAŞ’tan sonra çok az bir farkla 3. sırada yer almıştır. Aliağa Limanlarına gelen gemi adedi sayısına baktığımızda bu yılın Ocak, Şubat ve Mart dönemiyle geçen yılın aynı dönemine göre artış göstererek bin 339 olarak gerçekleşti. Türkiye geneline elleçlenen konteyner miktarını TEU bazlı olarak değerlendirdiğimizde ise 2021’in ilk üç ayının, geçen yılın aynı dönemine oranla çok az bir artışla 3 milyon TEU olarak gerçekleşmiştir. Elleçlenen konteyner miktarında yüzde 10 pay ile Aliağa, Türkiye sıralamasında 5. sırada yer almıştır. Bu sonuçlara bakarak pandemi sürecinde olmamıza rağmen sektör olarak ekonomide ivmeyi yukarı taşımaya devam ediyoruz.”

Konuşmasını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yıl dönümü kutlayarak sonlandıran Başkan Şimşek: “Ulusal Egemenlik, Ulusun namusu, onuru ve şerefidir. Bu vesileyle ülkemizin egemenliğini eline aldığı bugünü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.” dedi.

Vira Haber