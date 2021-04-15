TCDD’den 170 MW Güneş 90 MW Rüzgar Santrali

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında karbon salımını sıfırlama hedefi açıklayan kurum ve kuruluşlara her gün yenileri ekleniyor. Yasal yükümlülüklerin de ötesinde dünyaca ünlü markalar açısından bir prestij unsuru haline gelen karbonsuzlaşma Türkiye’deki kamu işletmelerini de etkilemiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) enerji ihtiyacını fosil yerine yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya yöneldi.

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, TCDD’nin HAVELSAN iş birliğiyle enerjide yüzde 20’ye yakın tasarruf sağlayacak ve AB üyesi ülkelerle uyumlu bir enerji yönetim sistemi kurguladığını söyledi. Sayan, enerji verimliliği çalışmaları kapsamında kurgulanan bu sistemin her bir aracın tüketmiş olduğu enerji maliyetinin faturalandırılmasına, enerji maliyetlerinin analiz ve değerlendirmesine imkân vereceğini anlattı.

KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK

TCDD’nin 2025 yılında kullandığı elektrik enerjisinin yüzde 75’ni yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmeyi hedeflediklerini kaydeden Sayan, 2035 yılında demir yollarında emisyonun 1990 yılına göre en az yüzde 75 azaltmayı hedefl ediklerini anlattı.

Ömer Fatih Sayan, TCDD’nin bu hedef doğrultusunda kendi elektriğini üretmek amacıyla 170 MW’lik güneş, 90 MW’lik rüzgar santrali kurmayı planladığını da söyledi.

YEŞİL LİMAN PROJESİ DEVREDE

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Yeşil Liman Projesi’yle çevreye daha duyarlı liman tesislerinin hedefl endiğini anlattı. Sayan, gönüllülük esasına göre yürütülen bu programla TSE’yle iş birliği yaptıklarını, 20 limana sertifika verildiğini anlattı.

YEŞİL DENİZCİLİK İÇİN 200 MİLYON EURO KAYNAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, denizcilik sektöründen kaynaklanan zararlı emisyonun azaltılmasını hedefl iyor. Yeşil denizciliğin desteklenmesine ilişkin projeye Avrupa İmar Kalkınma Bankası da katılım sağladı. Denizcilik sektörüne 52 milyon Euro’su hibe, 150 milyon Euro’su uygun maliyetli kredi olmak üzere 200 milyon Euro finansman sağlandı.

Kaynak: Canan Sakarya - Dünya