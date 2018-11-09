Tartışmalı petrol boru hattına yargı ‘Dur’ dedi

ABD yargısı ile Başkan Donald Trump arasındaki mücadelenin yeni rauntu, Montana eyaletinde federal bir yargıcın Keystone XL petrol boru hattı inşaatını durdurma kararına sahne oldu. Obama'nın yerlilerin ve çevrecilerin protestoları karşısında engellediği Keystone XL'i yeniden başlatmak, Trump'ın ilk icraatlarından biri olmuştu.

Kanada'nın katranlı kumdan çıkarılan ağır ham petrolünü ABD'yi boydan boya geçerek Meksika Körfezi eteklerindeki rafinerilere dek taşıyacak Keystone XL'in çevreye büyük zarar vereceğine dair eleştiriler dinmezken, ABD Bölge Yargıcı Brian Morris'den kritik bir karar geldi.

Trump'ın Mart 2017'de projeye 'devam' demesi üzerine çevrecilerin açtığı davayla ilgili karar açıklayan Yargıç Morris, TransCanada Corp (TRP.TO) projesi olan petrol boru hattı inşaatının durdurulması gerektiğini, zira ABD hükümetinin projenin çevresel etkisiyle ilgili tam bir analiz yapılması sürecini tamamlamadığını belirtti.

Trump yönetiminin 'devam' talimatını haklı çıkarmak için 2014'ten kalma bir raporu kullanmasının, Ulusal Çevre Politikası Yasası, Nesli Tükenme Yasası ve İdari Usul Kanunu'nu ihlal ettiğini söyleyen Yargıç Morris, şu analizleri içeren ek rapor talep etti:

EN ZEHİRLİ PETROLÜ TAŞIYAN HATTAN SIZMA İHTİMALİ

* Halihazırdaki petrol fiyatlarının boru hattının uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliğine etkisi

* Sera gazı salımlarının birikimli etkisi

* Amerikan yerlilerinin topraklarına ve doğal kaynaklarına etkisi

* Potansiyel petrol sızmalarıyla ilgili modellemenin güncellenmesi ve sızmaların dizginlenmesi için tavsiye edilen önlemler

Kararda 'ilave çevresel etki raporu (SEIS) tamamlanana dek federal davalılar ile TransCanada şirketinin Keystone ve ilgili tesislerin yapım veya işletimine ilişkin herhangi bir faaliyet yürütmekten men edildiği' duyuruldu.

Keystone XL'ye karşı 10 yıldır mücadele eden çevreciler ve yerliler için önemli başarı niteliğindeki bu yargı kararı, Kuzey Amerika çapında enerji operasyonları yürüten Kanadalı şirket TransCanada içinse ağır darbe oldu.

Vira Haber