Tekneleri alabora olan balıkçılar kurtarıldı

Doğu Sussex'te etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bulundukları teknenin alabora olduğu belirtilen balıkçılar Eastbourne kasabasının doğusunda denizin ortasında mahsur kaldı.

Bölgeden geçen bir ticari gemi iki balıkçıyı kurtardı.

İngiltere Denizcilik ve Sahil Güvenlik Birimi de diğer iki balıkçının da ters dönen teknenin gövdesinde olduğu sırada bölgeye sevk edilen helikopterle kurtarıldıklarını aktardı.

Balıkçıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedaviye ihtiyaç duymadıkları kaydedildi.

Vira Haber