Tayvan'da Geminin Çarptığı Vinç İşçilerin Üzerine Devrildi

Tayvan'ın Kaohsiung Limanı'nda bir yük gemisinin vinçlere çarpması sonucu korkutan bir kaza meydana geldi. Liman yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Kaohsiung Limanı'nın 70. iskelesinde yer alan Tayvan merkezli bir konteyner nakliye şirketi Yang Ming Marine Transport'a ait konteyner alanında, Hong Kong merkezli konteyner nakliye ve lojistik şirketi olan Orient Overseas Container Line'a (OOCL) ait bir yük gemisinin 2 adet vinçe çarptığı kaydedildi. Çarpma sonucu limandaki birçok konteynerin devrildiğini belirten yetkililer, 2 mühendisin çarpmanın şiddetiyle devrilen vinçlerin enkazı altında mahsur kaldığını, Chang soyadlı 58 yaşındaki bir liman işçisinin ise kolundan yaralandığını ifade etti. Yetkililer, olay yerinde yürütülen kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altında mahsur kalan 33 yaşındaki Lin ve 31 yaşındaki Yang soyadlı mühendislerin kurtarıldığını bildirdi.

Ayrıca, olay yerine yakın bazı yolların kapatabileceğini belirten yetkililer, ekiplerin bölgedeki enkazı temizleyene ve yetkililer olayla ilişkin başlatılan soruşturmayı tamamlayana kadar yerel aksamaların devam edebileceğini kaydetti. Bölgedeki kargo trafiğinin diğer iskelelere yönlendirmeye çalışılacağını aktaran yetkililer, önümüzdeki günlerde 70. iskelede nakliye gecikmelerinin olabileceğine dikkat çekti.

Vira Haber