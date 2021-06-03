İMEAK Deniz Ticaret Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ilk gündem maddesinde Meclis’in 38 No’lu toplantı zabıt kayıtları ardından Nisan ayı mizanı oy birliği ile onaylandı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Sarı, ‘Marmara’nın Yeni Kâbusu; Müsilaj’ başlıklı bir sunum yaptı. Sarı’nın yaptığı sunumda ilk olarak denizlerde besin ağının basamakları hakkında bilgi verdi.

Denizlerdeki besin piramidinin ilk basamağını fitoplankton dediğimiz bitkiler oluşturuyor diyen Prof. Dr. Sarı, “Bu plankton grupları bizim karadaki bitkilere takabil ediyor. Fotosentez yapıyorlar. Deniz suyunun içinden besinleri alıyor. Bir plankton bunlardan besleniyor. Küçük balıklar da onları yiyerek besleniyor. Devam ederek besin piramidi oluşuyor. Müsilaj fitoplankton dediğimiz bitkisel plankton gruplarının deniz şartlarındaki anormal değişimlere tepki olarak aşırı çoğalması sonucu ortaya çıkar. Normalde litrede 10’lu rakamlardayken çoğaldığı zaman milyonlu rakamlara çıkabiliyor. Şartlar oluşunca da salgı üretmeye başlıyorlar. Bu salgı zararlı mikroorganizmaların oluşumu için gerekli ortamı oluşturduğu için onlar da bunun içine kümeleniyor. Denizin altında metrelerce oluşan bir mukoza şeklinde şeffaf bir madde oluşturuyorlar” şeklinde konuştu.

Müsilajın aslında zaman zaman salınan organik bir salgı olduğunu söyleyen Sarı, “Akdeniz havzasında 1729 yılından bu yana bilinmiş olmasına rağmen Marmara denizinde bu yıl olduğu kadar yoğun bir müsilaj görülmedi. 1992 yılında bir miktar oldu, 2007 ve 2008’de oldu ama hiçbirisi bu seneki gibi olmadı. Müsilajın oluşumunda 3 tane faktörün bir araya gelmesiyle oluşur. Birincisi Küresel ışımadan kaynaklı sıcaklıkların yüksek olması. İkincisi deniz şartlarının durağan olması ve üçüncüsü de maalesef denizi bizim aşırı şekilde kirletiyor olmamızdan kaynaklanıyor. Marmara denizinin sıcaklık son 40 yılın en yüksek seviyelerinde. Ortalama 2 buçuk derecelik bir sıcaklık var. Bu rakam çok yüksek bir sıcaklıktır. Akdeniz’de bu sıcaklık bir buçuk 2 derece civarında seyrediyor. Eğer bu rakam 2 buçuk ve üzerine çıkarsa Akdeniz’de tropik siklonları görmeye başlayacağız. Durum bu kadar ciddi” diye konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Sarı’nın konuşmasının ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın Mayıs ayı faaliyetlerinin sunumu meclis üyeleri ile paylaşıldı.

Sunumun ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Denizcilik piyasalarında 2021 yılı ilk çeyrek verileri itibarıyla limanlarımızdaki elleçleme miktarı ihracatta bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 artarken; ithalatta yüzde 8'lik bir gerileme oldu. Sektörümüzün önemli bir bileşeni olan gemi ve yat ihracatında yılın ilk çeyreğinde 345,2 milyon dolarlık ihracat ile ekonomik büyümeye katkı sağladık. Yılın ilk 5 ayı itibarıyla, denizcilik piyasalarında ortalama navlunlar canlı kalmaya devam etti. Özellikle konteyner tarafında talep artışının devamı, liman sıkışıklıkları ve lojistik yetersizlikler navlunları ve gemi fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Dökmecilerde de Çin kaynaklı büyümenin, pozitif etkisiyle hareketli bir piyasa yaşadık. 2020 yılının özellikle ikinci yarısından itibaren hızla artan talep karşısında, birçok piyasamızda fiyatlar hızla arttı. Önümüzdeki sürece ilişkin beklentilerde talebin arza göre daha hızlı bir gelişme göstermeye devam edeceği yönündedir. Nitekim 2021 Mayıs itibarıyla, gemi siparişlerinin mevcut filoya oranı; dökmecilerde yüzde 3,9, tankerlerde yüzde 0.12 azalmış olmasına rağmen; buna mukâbil konteynerde yüzde 4 artmıştır. Global filonun 2021 yılında yüzde 3 artarak 2 milyar 127 buçuk milyon DWT'a ulaşması beklenmektedir. "

Kıran, "Mayıs ayında iş dünyası olarak hibe ve nefes kredisi desteği müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldık. Bu duruma vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfü Elvan'a, Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a sektörümüz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Geçtiğimiz yıl, nefes kredisi için yapmış olduğumuz 3 milyon TL mevduat taahhüt ile oda olarak; üyelerimize 30 milyon TL kredi imkânı sağladık. Nefes kredisinin küçük ölçekli şirketlerimizin dertlerine derman olacağına, önemli bir destek sağlayacağına inanıyorum” dedi.

“Filyos Limanı, Karadeniz’in Yeni Lojistik Üssü Olacak”

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı Filyos Limanı’nın ülke ticareti için çok önemli bir konumda yer alacağını dile getiren Kıran, “Haziran ayı itibarıyla bir güzel haberi de Karadeniz'den aldık. İnşası tamamlanan Karadeniz'in yeni lojistik üssü olacak Filyos Limanı, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleşecek. Filyos Limanı, sadece Zonguldak'ın değil; başta Karabük ve Bartın olmak üzere Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun ana ihracat merkezi olacak. Kuru yükte capesize gemilerden, konteynerde 14.000 TEU'luk gemilere kadar hizmet verebilecek limanda; aynı anda farklı boyutlarda 13 gemi elleçlemesi yapılabilecek. Filyos Limanı, bölgenin yükünü Karadeniz'den Rusya’ya, Balkanlara hatta İskandinav ülkelerine taşınmasına imkân verecek. Bir başka önemli misyonu da; Karadeniz'de keşfettiğimiz ve hepimizi milletçe sevince boğan doğalgaz rezervlerine ilişkin yapılacak çalışmalara da lojistik destek sağlaması olacak. Bölgenin kalkınmasında lokomotif rol oynayacak bu yatırımın ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor; bu yatırımın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Aşı Uygulamalarında Yazılı Başvurularımızı Yaptık”

Son dönemde denizcilik sektörünün ana gündem maddelerinden olan gemi adamlarının aşılamada öncelikli gruba alınma talepleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kıran, “Salgının başından beri sektörümüzün ve üyelerimizin en bu sıkıntılı süreçten en az zarar görmesi için aktif hareket etmeye ve sorunları anında ilgili mercilere iletmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda; denizcilik sektörünün küresel tedarik zincirindeki hayati önemine binaen; deniz personeli ve denizcilik hizmetlerinde çalışanların hizmet verirken karşılaştıkları sorunların ortadan kaldırılması ve aşı uygulamasında öncelikli meslekler grubunda yer almasını her fırsatta dile getirdik ilgili kurumlara yazılı başvurularımızı yaptık. Bu uğraşlarımızın neticesinde; Denizcilik Genel Müdürlüğünce deniz yolu taşımacılığında sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla deniz çalışanları ve gemi adamları kilit personel ilan edilmişti. Son olarak, Dışişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce; 31 Mayıs gönderilen yazıda dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak-gemi mürettebatı kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförlerinin PCR testinden ve karantina uygulamasından muaf tutulacağının bildirilmesi bizi ziyadesiyle memnun etmiştir” şeklinde konuştu.

Bir süredir konuşmalarında, küresel ısınma ve iklim değişikliği sorunları ve sektörümüzü de yakından ilgilendiren düzenlemeleri anlatmaya devam ettiğini belirten Tamer Kıran, geçtiğimiz ay Marmara Denizi’nde büyük boyutta rastlanan “denizsalyası/müsilaj” konusunu dikkat çekerek, bu konuda yapılacak çalışmaların takipçisi olacaklarını belirtti. Tamer Kıran, Meclis toplantısında müsilaj konusunda sunum yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı ve TOBB Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Sarı’ya teşekkür etti.

Balıkesir’in Ayvalık ve İzmir’in Dikili ilçelerinde etkisini gösteren ve birçok teknenin batmasına neden olan afete dikkat çeken Tamer Kıran, bölgeye yaptığı ziyaret hakkında bilgi verdi, benzer afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni etti.

25 Haziran “Dünya Denizciler Günü” ve Babalar Günü’nü kutlayan Tamer Kıran, TÜDEV’in, 16 Haziran’da yapılacak Genel Kurulu’na dikkat çekerek, üyelerin katılımını istedi.

Toplantıda, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şadan Kaptanoğlu, Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi’nde (BIMCO) iki yıllık başkanlık görevi süresince yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“BIMCO’da Çok Başarılı İki Yıl Geçirdik”

BIMCO’da çok başarılı iki yıl geçirdiklerine anlatan Şadan Kaptanoğlu: “Geçtiğimiz hafta, Dünya Armatörlerine hitap ettim ve BIMCO başkanlık dönemimin önemli dönemeçlerini aktardım. Çevreyi odak noktamıza alarak emisyonları sıfırlamak üzere çıktığımız yolda; regülasyonlar, denizciliğin öneminin duyurulması, korsanlık ve tüm bunları çevreleyen bir salgın krizi altında yürüttüğümüz zorlu ama başarılı iki yıl. BIMCO başkanlığını Sabrina Chao'ya devrederken; ben de iki yıl boyunca geçmiş dönem başkanı olarak BIMCO'da devam edeceğim. Hepimizin paydaşı olduğumuz uluslararası denizcilik camiasının gözlerini ülkemize bir kere daha çeviren bu yolculuğun bazı önemli başlıklarını sizlere de aktarmak; BIMCO Genel Kurulu'nda dünya armatörlerine hitap ettiğim konuşmamın satır başlarını ve dünya denizciliğinin gündemini de oluşturan konuları sizlerle de paylaşmak istiyorum. Son iki yılda denizcilik sektörünün faaliyet gösterdiği piyasalar da oldukça değişkenlik gösterdi” dedi.

Kaptanoğlu konuşmasının devamında: “BIMCO'nun ilk kadın başkanı olmaktan gurur duyuyorum. İtiraf etmeliyim ki; başkanlığı bir kadına devretmekten de gurur duyuyorum. İki zorlu yılı geride bıraktım. Başkanlık makamımı Sabrina Chao'ya devretmekten büyük mutluluk duyuyorum. İnanıyorum ki, BIMCO'yu çok daha ileriye taşıyacak. Uluslararası camiada Türk denizciliğinin sesini duyurmak çok önemliydi. Bu süreçte her zaman beni destekleyerek yanımda olduğunuz için teşekkür ediyorum” diye kaydetti.

Bir sonraki gündem maddesinde Prof. Dr. Mustafa İnsel, İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından yaptırılan ‘İklim Değişikliği Tedbirlerinin Türk Sahipli Gemi Filosuna Etki Değerlendirme Analizi Projesi’ hakkında bir sunum yaptı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Haziran ayı Meclis Toplantısı, Şube Başkanları, Meslek Komite Başkanları ve Meclis Üyelerinin bölgesel sorunlar ve çözüm önerilerini dile getirdiği bölüm ile sona erdi.

Vira Haber