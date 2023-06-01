TCG Anadolu, 400 Bin Vatandaşla Buluştu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu'yu 11 Nisan'dan bu yana İstanbul ve İzmir limanlarında yaklaşık 400 bin vatandaşın ziyaret ettiğini bildirdi.
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MSB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sarayburnu'na demirleyerek halkın ziyaretine açılan TCG Anadolu, yarın sabah itibarıyla planlı faaliyetleri dolayısıyla limandan ayrılacak.
TCG Anadolu, ilk olarak 11 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği Sarayburnu ziyaretinde 140 binden fazla vatandaşı ağırladı.
İstanbul'un ardından 3 Mayıs-15 Mayıs tarihlerinde İzmir Alsancak'a giden gemiyi 148 binden fazla kişi ziyaret etti.
TCG Anadolu, 17 Mayıs'tan bu yana ise İstanbul Sarayburnu'nda halk tarafından ziyaret edildi.
Böylece 11 Nisan-31 Mayıs tarihlerinde İstanbul ve İzmir liman ziyaretlerinde toplam 400 bine yakın vatandaş, TCG Anadolu'yu görme fırsatı buldu.
Vira Haber
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Etiketler : TCG Anadolu, Ziyaret, İzmir, İstanbul
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